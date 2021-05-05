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خالد الجندي بعد قرارات الحكومة الأخيرة: الطاعة في ظل كورونا واجبة حفاظًا على الصحة العامة (فيديو)

الأربعاء 05/مايو/2021 - 05:46 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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ناشد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بضرورة الالتزام بالقرارات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وقال "الجندي" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: "قدر الله وما شاء فعل الأمر الآن أصبح شديدة الخطورة ويجب أن يلتزم الجميع بما نصت عليه تلك القرارات حفاظا على الجميع والصحة العامة وحياتنا وأولادنا حتى لا نصل إلى ما لا يحمد عقباه".

وأضاف "نطلب من الله العفو والعافية في الدين والآخرة، ولكن الله هو الذي قال لنا حذوا حذركم، لأن الأمر الآن خرج على نطاق أي قدرة على التكهن أو التخمين في هذه المسألة، علينا أن نشدد على أنفسنا في التزامنا، قبل أن نتحول إلى مدينة من الأشباح يتساقط فيها الموتى على الطرقات".

وتابع "علينا الالتزام باتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية خاصة أننا في فترة العشر الأواخر من شهر رمضان، فلماذا لا نجعل هذه الفرصة فرصة للتفرغ والاعتكاف في البيوت والتعقل وقراءة القرآن والاستغفار لعل الله يجب أن يستمع إلى دعائكم ليكشف عنا ما بنا من ضر".

واستطرد "لنقوم بختمة قرآنية إضافية في البيوت، ونجعل الاعتكاف هو نوع من أنواع الحظر الديني، الإنسان يتخذه طواعية للتقرب إلى الله وهذه فلسفته الحقيقية، ولكني لا أشبه هنا الأوامر الوزارية على أنها أوامر تعبدية، ولكن أقول لك قم بتطويق حركتك باختيارك قبل أن تطوق حركتك في غرفة العناية المركزة، علينا أن نتصرف تصرف العقلاء لأن المسألة الآن قضية وطنية علينا أن نكون أو لا نكون، والطاعة هنا طاعة واجبة.

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