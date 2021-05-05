معتز حسين لـ"الفجر الفني": الوقت لم يسمح لي بالالتقاء بالمقدم عاصم.. والمشاركة في "الاختيار2" وسام على صدري

فنان أبدع من خلال ظهوره في مسلسل "الاختيار2"، حيث جسد دور "المقدم عاصم" أحد الضباط المواجهين لخطر الإرهاب، والمشاركين في عملية فض رابعة، وظهرت معظم مشاهده مع النجم أحمد مكي، كما اتسم بتعامله مع زملاؤه بروح خفيفة وحب وتعاون.



التقى "الفجر الفني" بالفنان معتز حسين مجسد دور "المقدم عاصم" في "الاختيار2" والذي تحدث عن كيفية استعداده للدور وكواليس العمل التي جمعهته بالنجم أحمد مكي.



وإليكم نص الحوار:



في البداية، كيف جاءت مشاركتك في مسلسل "الاختيار2"؟



شاركت في مسلسل "جمال الحريم" انتاج شركة سينرجي، ورشحتني الشركة للمشاركة في "الاختيار2"، وحدثني إبراهيم فرج.



هل التقيت بشخصية "المقدم عاصم" في الحقيقة؟



لم يحدث لي الشرف للإلتقاء به في الحقيقة بسبب الدخول في التصوير بشكل سريع.





كيف استعديت للدور ؟



قرأت السيناريو ورأيت طريقة تعامله مع يوسف الرفاعي، حيث وجدت علاقة صداقة تربطهم، وليس تعامل قائد وآخر، حيث يتحدث معه عن أمور شخصية ومشاكل يمر بها، وحاولت تجسيد الدور بهذه الصورة وقال لي الجميع أن هذا أقرب للشخصية الحقيقية حيث أحبه العساكر والضباط.



حدثني عن كواليس التصوير؟



أحلى فترات حياتي أثناء تصوير مسلسل "الاختيار2" بسبب ارتداء الزي العسكري، والتعايش وسط الضباط، وعلى الرغم من ذلك كانت الكواليس صعبة بسبب تدريبات استخدام السلاح، والمداهمات، والمشاهد التي جمعتني بـ"مكي" أسعدتني للغاية حيث تدربنا معا على عدد من المشاهد كما أنه يساعد الجميع.



حدثني عن أصعب المشاهد؟



مشهدي فض رابعة وكرداسة، كانت من أكثر المشاهد الصعبة، وخاصة أحداث كرداسة حيث واجهت مشاهد كثيرة أكشن.



ما هي ردود فعل الجمهور على الدور؟



تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الدور، في الحقيقة خاصة حيث يقابلني عدد من الأشخاص ويلقبوني بـ"المقدم"، وكان أكثر تعليق آثار إعجابي هو "افتكرناك ظابط بجد..انت متأكد انك مكنتش شرطي قبل كدة".



واختتم حديثه معبرا عن سعادته لمشاركته في هذا العمل مع كل من كريم عبد العزيز وأحمد مكي، قائلا: "مشاركتي في الإختيار2 وسام على صدري".

