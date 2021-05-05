بدء التشغيل التجريبي لعناية العزل الجديدة بمستشفى الجمالية المركزي



اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن بدء التشغيل التجريبي لعناية العزل بمستشفى الجمالية المركزى



حيث تم افتتاح قسم عناية العزل الجديده بقوة 7 اسرة و2جهاز تنفس صناعي و2 اجهزة سباب وباي باب ومازال العمل مستمرا لسرعة استكمال باقي الاجهزة الطبية وتجهيزات العناية العامة حيث سيتم تجهيزها ب 8 اسرة ليصبح اجمالي الاسرة بالعناية الجديدة بالمستشفى 15 سرير.



واشاد مكي بالتطورات والتجديدات التي تمت بالقسم ووجه الشكر لأعضاء المجتمع المدني على ما يقدمون من دعم للمستشفى والتعاون مع مديرية الصحة لرفع مستوي الخدمات الصحية اللازمة لمرضى محافظه الدقهلية.