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علي باباجان يشن هجوم لازع على أردوغان ونظامه بسبب ارتفاع التضخم وتردي الوضع الاقتصادي

الأربعاء 05/مايو/2021 - 05:52 م
بوابة الفجر
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 شنت المعارضة التركية هجوما لاذعا ضد الرئيس رجب طيب أردوغان على خلفية تردي الوضع الاقتصادي بعد ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر أبريل.

 

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها علي باباجان، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض والذي سبق وأن تولى وزارة الاقتصاد، ونلقها الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة.

 

تصريحات باباجان جاءت تعليقًا على معدلات التضخم الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية،، والتي أوضحت أن التضخم السنوي في السوق المحلية سجل 17.14% خلال أبريل.

 

وقال باباجان معلقًا على تلك المعدلات موجهًا حديثه لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان "عليكم مواجهة واقع هذا البلد، وإيجاد حلول لمشاكله. إذا كنتم لا تعرفون، فنحن مستعدون لإعطائكم الدروس بشأن هذا الأمر".

 

 

ولفت أن الزيادة في "أسعار المنتجين تجاوزت 35% خلال عام واحد، وزيادة أسعار المستهلك تجاوزت 17%، وتشير الأرقام المعلنة في أبريل الماضي إلى ارتفاع معدلات التضخم في السنوات الأخيرة إلى مستوى قياسي".


 
 

وأوضح باباجان "أن الفقر وتكلفة المعيشة والبطالة من بين أهم المشاكل التي يعانيها الشعب التركي".

 

يأتي الصعود الكبير للتضخم الذي يعد الأعلى من عامين وبالتحديد منذ مايو/أيار 2019، بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية، وارتفاع كلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر.


 
 

ويضاف التضخم إلى مزيد من الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المحلي والسكان، وسط ضعف في الثقة الاقتصادية وتراجع مؤشر ثقة المستهلك في البلاد، وتآكل ودائع المواطنين بسبب هبوط القيمة السوقية والشرائية للعملة المحلية.

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