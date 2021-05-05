Advertisements

مدرب روما يوجه رسالة إلى مورينيو

الأربعاء 05/مايو/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
اعترف باولو فونسيكا مدرب روما بأن الوقت مناسب لرحيله عن النادي عقب تلقيه تأكيدا يوم الثلاثاء بأن جوزيه مورينيو سيحل محله في نهاية الموسم الحالي.

وأعلن روما المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم فجأة أمس تعيين المدرب البرتغالي مورينيو بعد أكثر من أسبوعين بقليل على إقالته من تدريب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وبعد ساعات قليلة من تأكيد رحيل فونسيكا بنهاية الموسم.

وقال فونسيكا في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "بالنسبة لي، الاحترافية قيمة مقدسة. لدي ذات الدوافع اليوم التي كانت موجودة من اليوم الأول. أريد بذل قصارى جهدي من أجل روما حتى اليوم الأخير. مورينيو مدرب عظيم، كلنا يعرف ذلك، أعتقد أنه سيقوم بعمل رائع. بصراحة أعتقد أن الوقت قد حان للسير في مسار مختلف بعيدا عن روما".

ويلتقي فريق المدرب فونسيكا مع مانشستر يونايتد في إياب قبل نهائي الدوري الأوروبي غدا الخميس في روما، لكنه بحاجة لتعويض الخسارة 6-2 في أولد ترافورد في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.

وقال فونسيكا "ليس من السهل هزيمة مانشستر يونايتد 4-صفر، لكنني رأيت الكثير من الأشياء تحدث في كرة القدم. أثق في أن كل شيء يمكن أن يحدث".

أخبار تهمك

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن صلاة العيد

منذ ساعتين و 26 دقيقة

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لكل المواطنين بشأن لقاح كورونا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

قرار عاجل من "المترو" بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر وضوابط الصلاة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعتين

الصحف الفرنسية تشن هجوما ناريا على نيمار

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي إلى المبعوث الأمريكي بشأن سد النهضة

منذ ساعتين

خبير عن أزمة سد النهضة: "دخلنا مرحلة حرجة.. وكل الخيارات مفتوحة" (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

منذ ساعة و 26 دقيقة

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بعد قليل

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتجه نحو التعاقد مع مُدمر الشباك

منذ أقل من ساعتين

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الزمالك

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. الزمالك مُهدد بفقدان 6 لاعبين أمام الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:03 م

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

عاجل.. تصريح جديد من السيسي إلى المبعوث الأمريكي بشأن سد النهضة

04:26 م

الصحف الفرنسية تشن هجوما ناريا على نيمار

06:00 م

برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

04:43 م

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

01:11 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي