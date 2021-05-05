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رسميًا.. نجم الأهلي يغيب عن موقعة القمة ضد الزمالك

الأربعاء 05/مايو/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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كشف مصدر مطلع داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد عودة الدولي التونسي علي معلول للمشاركة في المباريات.

وكان معلول قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية أثناء مشاركته في مونديال الأندية بقطر أمام بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي البطولة.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن معلول سيعود عقب مباراة صن داونز الجنوب أفريقي القادمة في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وبذلك سيغيب رسميا عن مباراة القمة أمام الزمالك بالدوري العام والمقرر لها الإثنين القادم.

ويختتم الأهلي استعداداته اليوم لمواجهة الاتحاد السكندري غدا ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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