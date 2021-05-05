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مفاجأة.. صفقة الزمالك الجديد تدرس الرحيل

الأربعاء 05/مايو/2021 - 06:33 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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يدرس نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويفكر التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفارس الأبيض، في الرحيل بنهاية الموسم الجاري، والنظر إلى العروض المقدمة له، من أجل البت فيها.

ويأتي تفكير المهاجم التونسي في الرحيل، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني لفريقه بقيادة باتريس كارتيرون المدير الفني، منذ توليه المسئولية الفنية.

وكان الزمالك تعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، من صفوف فريق المقاولون العرب، إلا أنه لم يحصل على فرصته داخل فريقه الجديد.

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