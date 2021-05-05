وجهة مفاجئة لنجم ريال مدريد في الميركاتو الصيفي





بات لوكاس فاسكيز، جناح فريق ريال مدريد الإسباني قريبًا من الرحيل عن قلعة "سانتياجو برنابيو" في الميركاتو الصيفي المقبل.





وينتهي عقد فاسكيز مع ريال مدريد في 30 يونيو المقبل، وحتى الآن، لا يوجد اتفاق بين الطرفين على التمديد وبالتالي من المتوقع رحيله مجانًا بعد نهاية الموسم الحالي.





وبحسب صحيفة "آس" الاسبانية، عن رفض فاسكيز فكرة الانتقال إلى أتلتيكو مدريد وهو ما يفتح الباب أمام ميلان لحسم الصفقة خاصة وأن هناك اهتماما كبيرا من قبل الروسونيري.





يرغب فاسكيز في الاستمرار مع ريال مدريد لكن لا يوجد اتفاق لأن النادي الإسباني لا يريد زيادة الراتب السنوي عن 3.5 مليون يورو.





إذا رفض اللاعب التوقيع على عقده الجديد مع ريال مدريد، سيوافق على الانتقال إلى ميلان لأن عرض الأخير هو الأكثر إقناعًا بالنسبة للاعب.



