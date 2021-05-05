الأهلي يفقد ثلاثي ناري قبل مواجهة الزمالك





يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مواجهة نادي الزمالك المرتقبة يوم العاشر من شهر مايو الجاري لحساب مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز والتي تقام على ملعب إستاد القاهرة الدولي.





وقبل المباراة يعاني النادي الأهلي من غياب جملة من اللاعبين أبرزهم التونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجايي ومتوسط الميدان حمدي فتحي.





وينتظر الأهلي عودة التونسي علي معلول والذي ابعدته الإصابة التي تعرض لها ضد بايرن ميونخ الألماني يوم الثامن من شهر فبراير الماضي للتدريبات الجماعية عقب الإنتهاء من البرنامج التأهيلي.





كما ضربت الإصابة العضلية جونيور أجايي ومازال اللاعب في فترة التأهيل والعلاج فيما بدأ حمدي فتحي المشاركة في التدريبات عقب إرتداء جبيرة للحفاظ على نفسه عقب جراحة في اليد والتي خضع لها مؤخرًا.



