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محافظ قنا يجرى مقابلات شخصية للمرشحين لوظيفة مدير مشروعات المحافظة 

الأربعاء 05/مايو/2021 - 06:10 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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ترأس اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إجتماع اللجنة الدائمة لإختبار  المرشحين لشغل وظيفة مدير المشروعات بالمحافظة، والذي عُقد بديوان عام المحافظة، بعضوية كل من المهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم و  ناجى صلاح مدير عام مديرية التنظيم والإدارة و  حمدي حسين المدير المالي والإداري بديوان عام المحافظة و  أحمد أبو المجد مدير ادارة الشئون القانونية بالديوان العام و  هاني صلاح مدير ادارة الموارد البشرية واحمد أبو المجد مدير مركز المعلومات بمديرية التنظيم والإدارة والدكتورة هبه القاضي عضو اللجنة الدائمة لاختبار القيادات عن جامعة جنوب الوادي. 



وأوضح محافظ قنا  أنه تم إجراء المقابلات الشخصية لعدد ٤ مرشحين، مشيرا إلى أنه تم توجيه أسئلة للمرشحين حول مدى إلمامهم بالقوانين المنظمة للوظيفة المتقدم إليها وقدراتهم على العمل بروح الفريق  وسرعة  نقل الخبرات لمرؤوسيهم بهدف خلق جيل جديد من الكوادر الشابة التي تمتلك قدرات قيادية قادرين على تولى مهام الإدارة مستقبلا.   



وأضاف " الداودي " أنه تم الإلتزام بتطبيق مبادئ الكفاءة والشفافية والعدالة في الاختيار ما بين المرشحين وذلك طبقا للقواعد والمعايير والشروط المُقررة بما يتيح اختيار المرشح الأنسب ممن لديهم القدرة على تطوير العمل والأداء وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

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