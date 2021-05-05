واصل مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني، اليوم الأربعاء، التدريب على ملعب واندا ميتروبوليتانو من دون لاعبيه خوسيه ماريا خيمنيث ورينان لودي وتوماس ليمار، استعداداً لمواجهة برشلونة على ملب كامب نو يوم السبت المقبل.



ولم يعلن النادي عن إصابة ليمار الذي تدرب الثلاثاء بشكل طبيعي، بينما لم يتدرب خيمنيث مع الفريق طوال الأسبوع بعدما أنهى مباراة إليتشي وهو يشعر بآلام.



ولم يتدرب لودي طوال الاسبوع أيضاً، وغاب عن مواجهة السبت الأخيرة، بسبب إصابة عضلية، ويتوقع غيابه عن مباراة كامب نو.



ويواصل الفريق استعداده تحت قيادة المدرب دييغو سيميوني لتأمين الصدارة وربما لقب البطولة خلال مواجهة برشلونة، حيث يتفوق "الروخيبلانكوس" بنقطتين عن "البرسا" قبل أربع جولات من نهاية المسابقة، ويضمن الفوز فقط لفريق العاصمة الاستمرار في الصدارة.