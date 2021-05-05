تزويد مستشفى الغردقة العام بعدد 2 جهاز تنفّس صناعي دعماً من وزارة الصحة بقيمة إجمالية 850 ألف جنية



اعلن الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر عن تزويد مستشفى الغردقة العام بعدد 2جهاز تنفس صناعى دعما من وزارة الصحة بقيمة إجمالية 850 ألف جنية.

وقال وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، جاء ذلك في اطار الاجراءات والإستعدادات التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحرص واهتمام الدكتورة هالة زائد وزيرة الصحة والسكان على دعم المستشفيات وتوفير كافة الاجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة ودعم العنايات المركزة والمتوسطة لضمان تقديم الخدمة الطبية للمرضى على الوجه الاكمل في ظل مرور البلاد بهذه الجائحة.



ومن جانبه تقدم وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بالشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحةوالسكان واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر لحرصهما الدائم على دعم مستشفيات البحرالأحمر بكافة الامكانيات بما يساهم في تحقيق نتائج جيدة في علاج فيروس كورونا المستجد.