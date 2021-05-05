مواعيد مباريات منتخب مصر في أولمبياد طوكيو





ينتظر المنتخب المصري الأولمبي مواجهات صعبة بدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو 2021، حيث أوقعت القرعة الفراعنة بالمجموعة الثالثة رفقة منتخبات ( مصر - إسبانيا - الأرجنتين - أستراليا ).





مواعيد مباريات منتخب مصر في طوكيو





ويستهل منتخب مصر الأولمبي مشواره بدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو، بمواجهة المنتخب الاسباني في تمام الساعة التاسعة والنصف يوم 22 يوليو 2021 بتوقيت القاهرة.





وفي الجولة الثانية من دور المجموعات من دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو ، عند تمام التاسعة و النصف يوم 25 يوليو 2021 وذلك بتوقيت القاهرة.





و أخيرا يختتم منتخب الساجدين مبارياته في المجموعة الثالثة بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو" بلقاء منتخب أستراليا عند الساعة الثانية ظهر يوم 28 يوليو بتوقيت القاهرة.