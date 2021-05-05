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بتكلفة 15 مليون جنيه.. بدء إحلال وتجديد خط انحدار مياه الصرف الصحي بشارع بطل السلام بمدينة الفيوم

الأربعاء 05/مايو/2021 - 06:14 م
بوابة الفجر
ريهام على
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عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا لمناقشة تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خط انحدار مياه الصرف الصحي بشارع بطل السلام بمدينة الفيوم، بتكلفة 15 مليون جنية، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والعميد طه عبد التواب مدير ادارة مرور الفيوم، والسيد أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومسئولي تنفيذ المشروع.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول أليات تنفيذ المشروع، وأعمال رد الشيئ لأصلة، حيث يبدء تنفيذ المشروع من رافع الصرف الصحي بجوار كلية طب أسنان بمنطقة البحاري، مرورا بعدد من الشوارع الجانبية، وصولًا لمشروع العمارت السكنية الجديدة بميدان الحواتم.

ومن جهته، أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن أعمال تنفيذ خط انحدار مياه الصرف الصحي بشارع بطل السلام تستغرق6 أشهر، وبطول 1700 متر بقطر 1000 ملي بدلًا من الخط القديم الذي يبلغ قطره 600 ملي، لافتًا أن تنفيذ المشروع الجديد يساعد على حل مشاكل الصرف الصحي بمناطق الشيخ حسن، ومصطفى باشا، ومنطقة العريان، والحواتم، وحي الجون، والشيخا شفا، وشارعي السنترال والبوسطة، فضلًا عن خدمة العمارات السكنية الجديدة بمشروع تطوير العاصمة.

خلال الاجتماع وجه محافظ الفيوم، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لسرعة إنجاز المشروع، وفتح محاور مرورية جديدة لتيسير الحركة المرورية، كما وجه رئيس مجلس المدينة بعقد إجتماع عاجل مع مسئولي شركات المرافق لمراجعة مشروعات البنية التحتية من كهرباء، وتليفونات، ومياه بالمنطقة.

كما وجه المحافظ رئيس شركة المياه بسرعة انجاز الأعمال طبقا للمواصفات الفنية المطلوبة، واعداد لافتة موضح بها أهداف المشروع، ومدة التنفيذ، بالإضافة الى رقم للشكاوى، فضلًا عن مراجعة رد الشيء لأصله مع المكتب الاستشاري للمحافظة وعرض تقرير كامل.
بتكلفة 15 مليون جنيه.. بدء إحلال وتجديد خط انحدار مياه الصرف الصحي بشارع بطل السلام بمدينة الفيوم
بتكلفة 15 مليون جنيه.. بدء إحلال وتجديد خط انحدار مياه الصرف الصحي بشارع بطل السلام بمدينة الفيوم
بتكلفة 15 مليون جنيه.. بدء إحلال وتجديد خط انحدار مياه الصرف الصحي بشارع بطل السلام بمدينة الفيوم
بتكلفة 15 مليون جنيه.. بدء إحلال وتجديد خط انحدار مياه الصرف الصحي بشارع بطل السلام بمدينة الفيوم
بتكلفة 15 مليون جنيه.. بدء إحلال وتجديد خط انحدار مياه الصرف الصحي بشارع بطل السلام بمدينة الفيوم
بتكلفة 15 مليون جنيه.. بدء إحلال وتجديد خط انحدار مياه الصرف الصحي بشارع بطل السلام بمدينة الفيوم
بتكلفة 15 مليون جنيه.. بدء إحلال وتجديد خط انحدار مياه الصرف الصحي بشارع بطل السلام بمدينة الفيوم
بتكلفة 15 مليون جنيه.. بدء إحلال وتجديد خط انحدار مياه الصرف الصحي بشارع بطل السلام بمدينة الفيوم

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