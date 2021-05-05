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تاج الدين: لم نرصد حالات كورونا للمتحور الهندي في مصر (فيديو)

الأربعاء 05/مايو/2021 - 06:16 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة، حقيقة وصول المتحور الهندي لفيروس كورونا في مصر.

وقال "تاج الدين" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأربعاء: "المتحور الهندي حتى الآن وصل إلى 20 دولة من بينها 3 دول في منطقة الشرق الأوسط، ولكن لم يصل إلى مصر وهناك حالة ترقب وتحسب وعمل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من احتمالية وجوده في مصر".

وأضاف "حتى هذه اللحظة لم يتم رصد أي حالات للسلالة الهندية المتحورة، وبالنسبة للإجراءات الاحترازية الخاصة بالقطاع السياحي فهي متبعة ومعلنة وكل العاملين في مجال السياحة سواء في جنوب سيناء أو الغردقة تم تطعيمهم بالكامل ومعلن المناطق المسموح بها".

وبسؤاله عن موعد ذروة الموجة الثالثة لفيروس كورونا أشار إلى أنه لا يمكن تحديد وقت معين للوصول إلى الذروة، مستطردًا "بمجرد ما نصل إلى نتائج يتم إعلانها، حتى الآن لا يوجد اختلاف جوهري بين أعراض الموجة الثالثة من الفيروس وسابقتها"، مناشدًا المواطنين خلال إجازة عيد الفطر بالتقليل من التجمعات واللقاءات والابتعاد عن التواجد في الأماكن المغلقة للحفاظ على المواطنين والخروج من هذه الأزمة.

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