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موعد أذان المغرب في اليوم الثالث والعشرين من رمضان وأفضل أدعية الإفطار
الأربعاء 05/مايو/2021 - 06:16 م
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يبحث الكثيرون عن موعد أذان المغرب في اليوم الثالث والعشرين من رمضان الذي يوافق الأربعاء 5 مايو 2021، في كافة محافظات مصر.
ونرصد لكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية موعد أذان المغرب في اليوم الثالث والعشرين من رمضان في السطور التالية:
موعد أذان المغرب في اليوم الثالث والعشرين من رمضان
القاهرة
6:35
الإسكندرية
6:42
طنطا
6:37
المنصورة
6:36
سوهاج
6:28
الأقصر
6:23
أفضل أدعية اليوم الثالث والعشرين من رمضان عند الإفطار
ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنه وهو يفطر كان يردد الدعاء: "ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله"، رواه أبو داود.
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