موعد أذان المغرب في اليوم الثالث والعشرين من رمضان وأفضل أدعية الإفطار

يبحث الكثيرون عن موعد أذان المغرب في اليوم الثالث والعشرين من رمضان الذي يوافق الأربعاء 5 مايو 2021، في كافة محافظات مصر.





ونرصد لكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية موعد أذان المغرب في اليوم الثالث والعشرين من رمضان في السطور التالية:





موعد أذان المغرب في اليوم الثالث والعشرين من رمضان





القاهرة

6:35





الإسكندرية

6:42





طنطا

6:37





المنصورة

6:36





سوهاج

6:28





الأقصر

6:23





أفضل أدعية اليوم الثالث والعشرين من رمضان عند الإفطار





ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنه وهو يفطر كان يردد الدعاء: "ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله"، رواه أبو داود.



