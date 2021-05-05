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موعد أذان المغرب في اليوم الثالث والعشرين من رمضان وأفضل أدعية الإفطار

الأربعاء 05/مايو/2021 - 06:16 م
موعد أذان المغرب 23 رمضان
موعد أذان المغرب 23 رمضان
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يبحث الكثيرون عن موعد أذان المغرب في اليوم الثالث والعشرين من رمضان الذي يوافق الأربعاء 5 مايو 2021، في كافة محافظات مصر.

ونرصد لكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية موعد أذان المغرب في اليوم الثالث والعشرين من رمضان في السطور التالية:

موعد أذان المغرب في اليوم الثالث والعشرين من رمضان

القاهرة 
6:35

الإسكندرية 
6:42

طنطا
6:37

المنصورة
6:36

سوهاج 
6:28

الأقصر
6:23

أفضل أدعية اليوم الثالث والعشرين من رمضان عند الإفطار

ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنه وهو يفطر كان يردد الدعاء: "ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله"، رواه أبو داود.

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