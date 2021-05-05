السيطرة على حريق نشب في 5 منازل في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية برئاسة العميد هاني الاتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق نشب في 5 منازل، بقرية الحلفاية بحري، في نجع حمادي، في محافظة قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا يفيد السيطرة على حريق نشب في 5 منازل، بقرية الحلفاية بحري، في نجع حمادي، في محافظة قنا وذلك قبل امتداده إلى المنازل المجاورة، دون وجود إصابات بشرية.

