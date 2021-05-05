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السيطرة على حريق نشب في 5 منازل في قنا

الأربعاء 05/مايو/2021 - 06:20 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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تمكنت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية برئاسة العميد هاني الاتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق نشب في 5 منازل، بقرية الحلفاية بحري، في نجع حمادي، في محافظة قنا.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا يفيد السيطرة على حريق نشب في 5 منازل، بقرية الحلفاية بحري، في نجع حمادي، في محافظة قنا وذلك قبل امتداده إلى المنازل المجاورة، دون وجود إصابات بشرية.

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