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السيطرة على حريق نشب في 5 منازل في قنا
الأربعاء 05/مايو/2021 - 06:20 م
بسام عبدالحميد
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تمكنت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية برئاسة العميد هاني الاتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق نشب في 5 منازل، بقرية الحلفاية بحري، في نجع حمادي، في محافظة قنا.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا يفيد السيطرة على حريق نشب في 5 منازل، بقرية الحلفاية بحري، في نجع حمادي، في محافظة قنا وذلك قبل امتداده إلى المنازل المجاورة، دون وجود إصابات بشرية.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا يفيد السيطرة على حريق نشب في 5 منازل، بقرية الحلفاية بحري، في نجع حمادي، في محافظة قنا وذلك قبل امتداده إلى المنازل المجاورة، دون وجود إصابات بشرية.
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