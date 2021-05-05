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حملة مكبرة لرئيسة اجا لإزالة التعديات المخالفة ومحاضر بيئية لغسيل السيارات بالطريق العام
الأربعاء 05/مايو/2021 - 06:20 م
محمد كشك
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شنت رئاسة مركز ومدينة اجا برئاسة الدكتورة رحاب المزين رئيسة المركز للقضاء علي ظاهرة غسيل السيارات بالشوارع والطرقات العامة بنطاق المدينة وقد تمكنت الحملة من ضبط عدد من السيارات يستغلون الشارع العام في غسيل سياراتهم بشكل دائم وهو ما يعرض طبقات رصف الشارع للتضرر وهو ما استلزم تحرير محاضر اتلاف طريق ومحاضر بيئة لهم حفاظا على المال العام
وقامت الحملة بإزالة كافة لوحات الاعلانات المخالفه بنطاق المدينة وشوارعها وازالتها بمعرفة قسم الاشغالات المتواجد ضمن فريق العمل الميداني بالحملة وتم تحرير محاضر الاشغال الخاصة بها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية
كما قامت الحملة بالمرور علي كافة الخدمات بنطاق المدينة وعمل حصر لكافة مشاكل تلك الخدمات وتم بالفعل رفع كفاءة الانارة بنطاق الشوارع الرئيسة وكورنيش اجا وشارع بورسعيد والقطع ٢٣ يوليو وطريق اجا القاهرة الواقع بنطاق المركز
ومن ناحيتها قالت الدكتورة رحاب المزين رئيس المركز ان تلك الحملات تأتي فى اطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بملف التعديات والازالة الفورية لكافة انواع المخالفات بالبناء والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء والازالة الفورية لكافة التعديات بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فى هذا الشأن، وتأكيدات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ان كافة اشكال التعديات وبمقدمتها التعديات علي الشوارع بالاشكالات وبالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الى ضرورة ان تتضافر جهود كافة الاجهزة لايقاف تلك التعديات وذلك حرصا على مستقبل الاجيال القادمة وتوفير حياة كريمة لهم
وأضافة "رحاب" ان هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة حملات اعدتها رئاسة مركز ومدينة اجا هدفها ضبط الشارع ورفع كافة اشكال التعديات من امام المواطنين والتيسير عليهم في حياتهم اليومية ولن نسمح بأي شكل من اشكال التجاوز او التعدي وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال كافة المخلفات المضبوطة كي تكون رادع قوي لضبط المشهد من جديد
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