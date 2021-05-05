دعاء اليوم الثالث والعشرين من رمضان.. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي









يبحث الكثيرون عن دعاء اليوم الثالث والعشرين من رمضان الذي يوافق الأربعاء 5 مايو 2021، من أجل التضرع إلى المولى عز وجل والتقرب إليه بالأعمال الصالحة في العشر الأواخر من الشهر الكريم.





ونرصد لكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية دعاء اليوم الثالث والعشرين من رمضان في السطور التالية:





دعاء اليوم الثالث والعشرين من رمضان ، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي". رواه ابن ماجه.





دعاء اليوم الثالث والعشرين من رمضان





اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، وابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام واحفظنا بعزك لا يضام.





اللهم ألهمنا الدعاء، وألهمنا اليقين في الدعاء، وألهمنا السكينة بعد الدعاء والرضا بحكمتك فيما تعطي أو تمنع إذا دعوناك.





اللّهم اهدِنا فيمَن هَديْت، وعافِنا فيمَن عافيْت، وتَوَلَّنا فيمَن تَوَلَّيْت، وبارِك لَنا فيما أَعْطَيْت، وقِنا واصْرِف عَنَّا شَرَّ ما قَضَيت، سُبحانَك تَقضي ولا يُقضى عَليك، إنَّهُ لا يَذِّلُّ مَن والَيت وَلا يَعِزُّ من عادَيت تَبارَكْتَ رَبَّنا وَتَعالَيْت، ولَكَ الحَمدُ يا الله عَلى ما قَضَيْت، وَلَكَ الشُّكرُ عَلى ما أَنْعَمتَ بِهِ عَلَينا وَأَوْلَيت، نَستَغفِرُكَ يا رَبَّنا مِن جمَيعِ الذُّنوبِ والخَطايا ونَتوبُ إليك، وَنُؤمِنُ بِكَ ونَتَوَكَّلُ عَليك، ونُثني عَليكَ الخَيرَ كُلَّه.





دعاء اليوم الثالث والعشرين من رمضان.. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي





