أبرز ملفات المصالحة بين مصر وتركيا (فيديو)

في تطور جديد على صعيد المصالحة التركية المصرية، أعلنت وزارة الخارجية المصرية عقد مشاورات سياسية مع تركيا، برئاسة السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية المصري، والسفير سادات أونال نائب وزير الخارجية التركي، يومي 5 و 6 مايو الجاري بالقاهرة.. لكن ما المطروح على طاولة المباحثات.

توقع الخبراء أن تركز المناقشات على الموضوعات الإقليمية والدولية، ومن أبرزها ملف غاز شرق المتوسط وإمكانية ترسيم الحدود البحرية، بالإضافة إلى الملف الليبي وأهمية إخراج المرتزقة والميليشيات من هناك، والتنسيق الأمني فيما يتعلق بتواجد عناصر تنظيم الإخوان في تركيا، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

أكد الخبراء أن رؤية القاهرة واضحة فيما يتعلق بملف تنظيم الإخوان، وتستند إلى 3 محاور رئيسية عبر إغلاق المنصات الإعلامية المعادية لمصر، وتسليم المطلوبين المتورطين في تنفيذ عمليات إرهابية، ومنع توظيف عناصر التنظيم في إثارة الأمن القومي المصري.

استبعد الخبراء إمكانية حدوث توافق استراتيجي بين مصر وتركيا، مؤكدين أن المناقشات ستفضي إلى تنسيق فقط على المستويين الدولي والإقليمي، وترتيب الإجراءات الخاصة بتسليم قيادات تنظيم الإخوان المطلوبين لدى القضاء المصري.

وفي سياق متصل، قالت مصر إن "المناقشات الاستكشافية" ستركز على الخطوات الضرورية، التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي، فهل تثبت تركيا جديتها في المصالحة مع مصر أم هي مناورة جديدة من أردوغان؟.