Advertisements

أبرز ملفات المصالحة بين مصر وتركيا (فيديو)

الأربعاء 05/مايو/2021 - 06:26 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

في تطور جديد على صعيد المصالحة التركية المصرية، أعلنت وزارة الخارجية المصرية عقد مشاورات سياسية مع تركيا، برئاسة السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية المصري، والسفير سادات أونال نائب وزير الخارجية التركي، يومي 5 و 6 مايو الجاري بالقاهرة.. لكن ما المطروح على طاولة المباحثات.

 

توقع الخبراء أن تركز المناقشات على الموضوعات الإقليمية والدولية، ومن أبرزها ملف غاز شرق المتوسط وإمكانية ترسيم الحدود البحرية، بالإضافة إلى الملف الليبي وأهمية إخراج المرتزقة والميليشيات من هناك، والتنسيق الأمني فيما يتعلق بتواجد عناصر تنظيم الإخوان في تركيا، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

 

أكد الخبراء أن رؤية القاهرة واضحة فيما يتعلق بملف تنظيم الإخوان، وتستند إلى 3 محاور رئيسية عبر إغلاق المنصات الإعلامية المعادية لمصر، وتسليم المطلوبين المتورطين في تنفيذ عمليات إرهابية، ومنع توظيف عناصر التنظيم في إثارة الأمن القومي المصري.

 

استبعد الخبراء إمكانية حدوث توافق استراتيجي بين مصر وتركيا، مؤكدين أن المناقشات ستفضي إلى تنسيق فقط على المستويين الدولي والإقليمي، وترتيب الإجراءات الخاصة بتسليم قيادات تنظيم الإخوان المطلوبين لدى القضاء المصري.

 

وفي سياق متصل، قالت مصر إن "المناقشات الاستكشافية" ستركز على الخطوات الضرورية، التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي، فهل تثبت تركيا جديتها في المصالحة مع مصر أم هي مناورة جديدة من أردوغان؟.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصالحة مداد نيوز فيديو تركيا ومصر

أخبار تهمك

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك مُهدد بفقدان 6 لاعبين أمام الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

منذ ساعتين و 22 دقيقة

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر وضوابط الصلاة (فيديو)

منذ ساعتين و 49 دقيقة

قرار عاجل من "المترو" بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي إلى المبعوث الأمريكي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة في أتلتيكو مدريد قبل مواجهة برشلونة المصيرية

منذ ثلث ساعة

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بعد قليل

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن صلاة العيد

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. صفقة الزمالك الجديد تدرس الرحيل

منذ أقل من ساعة

رسميًا.. نجم الأهلي يغيب عن موقعة القمة ضد الزمالك

منذ أقل من ساعة

الصحف الفرنسية تشن هجوما ناريا على نيمار

منذ ساعة و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

الإرهابي مشهور: لو أردوغان هيسلمنا لمصر مين هيدافع عن تركيا

"عبد الحميد دبيبة".. هل يقدم مصالح الإخوان وتركيا على ليبيا؟ (فيديو)

بعد الهدنة التركية.. تحركات جديدة للقيادات الإرهابية لحماية عناصرها الإعلامية

وزيرة الخارجية الليبية تطالب بجدول زمني لسحب المرتزقة

الإخوان في تركيا ينقلبون على أردوغان (فيديو)

لماذا تسعى تركيا للتقارب مع مصر؟ (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:03 م

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

الصحف الفرنسية تشن هجوما ناريا على نيمار

06:00 م

أزمة في أتلتيكو مدريد قبل مواجهة برشلونة المصيرية

07:03 م

برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

04:43 م

عاجل.. تصريح جديد من السيسي إلى المبعوث الأمريكي بشأن سد النهضة

04:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي