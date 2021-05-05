هل فيروس كورونا غضب من الله؟.. مفتي الجمهورية يُجيب (فيديو)

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا في فترة شديدة الخصوصية للمجتمع المصري وهي أواخر شهر رمضان وعيد الفترة والتي تستمر لمدة أسبوعين، موضحًا أن لجنة إدارة أزمة كورونا سوف تجتمع قبل انتهاء هذه المدة لتقييم الوضع الوبائي في مصر، وبحث مدى وجود احتياج لمد هذه الفترة لمدد أخرى من عدمه.



وناشد "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية: "أنت مسئول عن نفسك وعن أسرتك"، مشددًا على أن الدولة لم تدخر أي جهد او مال وفقًا لطاقتها وأكثر للتعامل مع هذه الجائحة، ويبقى دور المواطن في الوعي والإدراك بأهمية الحرص على صحته وعلى أسرته للخروج من هذه الفترة بخير.



وتابع، أننا في مرحلة حرجة وكنا نحتاج لاتخاذ هذه الإجراءات في هذه المرحلة، متمنيًا أن تحمل الأيام القادمة الخير والفرحة للمصريين.

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في جوابه على سؤال ورد له بشأن: هل فيروس كورونا غضب من الله، بقوله إن الوباءات لا تمثل غصبًا من الله وإنما اختبارًا من البشرية لتصحيح المسار مرة أخرى.وأضاف "علام" في حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "كتب عليكم الصيام" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء أنه علينا الأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى نهاية هذا الفيروس.وتابع "أمة محمد مؤمنة مما هلكت به الأمم السابقة سواء من الغرق أو الحرق أو تسليط القمل والضفادع على أمم عصت الله سبحانه وتعالى وهذا ما بشرنا به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأنها لن تهلك في العصر الحاضر كما هلكت الأمم السابقة ".