Advertisements

هل فيروس كورونا غضب من الله؟.. مفتي الجمهورية يُجيب (فيديو)

الأربعاء 05/مايو/2021 - 06:29 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في جوابه على سؤال ورد له بشأن: هل فيروس كورونا غضب من الله، بقوله إن الوباءات لا تمثل غصبًا من الله وإنما اختبارًا من البشرية لتصحيح المسار مرة أخرى.

وأضاف "علام" في حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "كتب عليكم الصيام" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء أنه علينا الأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى نهاية هذا الفيروس.

وتابع "أمة محمد مؤمنة مما هلكت به الأمم السابقة سواء من الغرق أو الحرق أو تسليط القمل والضفادع على أمم عصت الله سبحانه وتعالى وهذا ما بشرنا به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأنها لن تهلك في العصر الحاضر كما هلكت الأمم السابقة ".

اقرأ أيضًا..

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا في فترة شديدة الخصوصية للمجتمع المصري وهي أواخر شهر رمضان وعيد الفترة والتي تستمر لمدة أسبوعين، موضحًا أن لجنة إدارة أزمة كورونا سوف تجتمع قبل انتهاء هذه المدة لتقييم الوضع الوبائي في مصر، وبحث مدى وجود احتياج لمد هذه الفترة لمدد أخرى من عدمه.

وناشد "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية: "أنت مسئول عن نفسك وعن أسرتك"، مشددًا على أن الدولة لم تدخر أي جهد او مال وفقًا لطاقتها وأكثر للتعامل مع هذه الجائحة، ويبقى دور المواطن في الوعي والإدراك بأهمية الحرص على صحته وعلى أسرته للخروج من هذه الفترة بخير.

وتابع، أننا في مرحلة حرجة وكنا نحتاج لاتخاذ هذه الإجراءات في هذه المرحلة، متمنيًا أن تحمل الأيام القادمة الخير والفرحة للمصريين.

أخبار تهمك

الصحف الفرنسية تشن هجوما ناريا على نيمار

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن صلاة العيد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي إلى المبعوث الأمريكي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من "المترو" بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 42 دقيقة

أزمة في أتلتيكو مدريد قبل مواجهة برشلونة المصيرية

منذ ثلث ساعة

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

منذ ساعتين و 22 دقيقة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

رسميًا.. نجم الأهلي يغيب عن موقعة القمة ضد الزمالك

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. صفقة الزمالك الجديد تدرس الرحيل

منذ أقل من ساعة

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الزمالك مُهدد بفقدان 6 لاعبين أمام الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر وضوابط الصلاة (فيديو)

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بعد قليل

منذ حوالي 4 ساعات

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:03 م

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

الصحف الفرنسية تشن هجوما ناريا على نيمار

06:00 م

أزمة في أتلتيكو مدريد قبل مواجهة برشلونة المصيرية

07:03 م

برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

04:43 م

عاجل.. تصريح جديد من السيسي إلى المبعوث الأمريكي بشأن سد النهضة

04:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي