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من خلال "الفجر الفني".. مؤلفي مسلسل "خلي بالك من زيزي" يوجهوا نصيحة لمن يمتلك موهبة التأليف

الأربعاء 05/مايو/2021 - 07:54 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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كشف مؤلفي مسلسل "خلي بالك من زيزي" عن الطريق الصحيح، الذي يجب أن يتبعه كل من يمتلك موهبة التأليف.

وفي تصريح خاص ل"الفجر الفني" قالوا :" يجب أول شئ أن يقدم في مسابقات، عندما سيفوز في المسابقة، سيدخل ورش لمؤلفين كبار، سيبدأ العمل معهم" .


وأستكملت الكاتبة منى الشيمي حديثها قائلة :" هذه نصيحة السيناريست مريم نعوم لنا دائماً في ورشتها" .





يذكر أن مسلسل "خلي بالك من زيزي" تأليف مريم نعوم، إخراج كريم الشناوي، بطولة كلاً من أمينة خليل، محمد ممدوح، صفاء الطوخي، بيومي فؤاد، علي قاسم، سلوى محمد علي.

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