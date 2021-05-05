من خلال "الفجر الفني".. مؤلفي مسلسل "خلي بالك من زيزي" يوجهوا نصيحة لمن يمتلك موهبة التأليف







كشف مؤلفي مسلسل "خلي بالك من زيزي" عن الطريق الصحيح، الذي يجب أن يتبعه كل من يمتلك موهبة التأليف.



وفي تصريح خاص ل"الفجر الفني" قالوا :" يجب أول شئ أن يقدم في مسابقات، عندما سيفوز في المسابقة، سيدخل ورش لمؤلفين كبار، سيبدأ العمل معهم" .





وأستكملت الكاتبة منى الشيمي حديثها قائلة :" هذه نصيحة السيناريست مريم نعوم لنا دائماً في ورشتها" .











يذكر أن مسلسل "خلي بالك من زيزي" تأليف مريم نعوم، إخراج كريم الشناوي، بطولة كلاً من أمينة خليل، محمد ممدوح، صفاء الطوخي، بيومي فؤاد، علي قاسم، سلوى محمد علي.



