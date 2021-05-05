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من خلال "الفجر الفني".. مؤلفي مسلسل "خلي بالك من زيزي" يوجهوا نصيحة لمن يمتلك موهبة التأليف
الأربعاء 05/مايو/2021 - 07:54 م
نادين نجدي
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كشف مؤلفي مسلسل "خلي بالك من زيزي" عن الطريق الصحيح، الذي يجب أن يتبعه كل من يمتلك موهبة التأليف.
وفي تصريح خاص ل"الفجر الفني" قالوا :" يجب أول شئ أن يقدم في مسابقات، عندما سيفوز في المسابقة، سيدخل ورش لمؤلفين كبار، سيبدأ العمل معهم" .
وأستكملت الكاتبة منى الشيمي حديثها قائلة :" هذه نصيحة السيناريست مريم نعوم لنا دائماً في ورشتها" .
يذكر أن مسلسل "خلي بالك من زيزي" تأليف مريم نعوم، إخراج كريم الشناوي، بطولة كلاً من أمينة خليل، محمد ممدوح، صفاء الطوخي، بيومي فؤاد، علي قاسم، سلوى محمد علي.
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