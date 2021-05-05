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الري: تنفيذ 6 قرارات إزالة بمحافظة أسيوط

الأربعاء 05/مايو/2021 - 06:37 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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أعلنت الادارة العامة لتطوير وحماية النيل بأسيوط عن تنفيذ 6 قرارات إزالة لتعديات على أملاك ري خلال حملة موسعة بمحافظة اسيوط وذلك في إطار الحملة القومية للازالات رقم 17، واستمرار التصدي للتعديات الصارخة على مجرى النيل.

وقالت وزارة الموارد المائية والري ان الازالات شملت 2 قرار إزالة مباني بمسطح 120 متر مربع عبارة عن أحواش وغرف وتعديات من الطوب الأبيض ومونه الاسمنت و4 قرارات ردم بحجم إجمالي 100 م٣ وذلك بنطاق عزبه فيومى - دير القصير - مركز القوصيه - أسيوط مؤكدة أنه تم ذلك بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم وتحت اشراف مهندسي الاداره.

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وزارة المائية والري إزالات النيل

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