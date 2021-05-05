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مفتي الجمهورية يوضح حكم استخدام العطر في نهار رمضان

الأربعاء 05/مايو/2021 - 06:37 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حكم استخدام العطور في نهار رمضان أثناء الصوم، مؤكدًا أنه لا حرج ولا إثم في استخدام العطور في نهار رمضان طالما أنه في الحد المسوح به.

وقال "علام" في لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "كتب عليكم الصيام" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء: "الفطر هو ما دخل لنا من المخرج المعتاد، ولكن كل ما يدخل إلى ظاهر الجلد من حقن الإنسان نفسه بشئ أو صورة عطر فهو لا يفطر طالما أنه في الحد المسموح به.

وأكد مفتي الجمهورية أن رمضان هو شهر الصبر والابتلاءات التي تحدث للإنسان وتحتاج منه إلى مثل هذه القوة الإيمانية.

وفي ذات السياق تلقى الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالًا حول حكم وضع العطور الحريمي. وقال أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار: إن العطر جائز لكن إذا كان قصد الشخص التشبه بالنساء فغير جائز.

وأشار إلى أن الأمر يتوقف على النية من واء العطر الناس هي من تحدد.

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