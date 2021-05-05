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تداول 313 شاحنة و44 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحرالأحمر
الأربعاء 05/مايو/2021 - 06:54 م
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ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم تداول 313 شاحنة و44 ألف طن بضائع عامة.
وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم /الأربعاء/، أن حركة الواردات شملت 1500 طن بضائع عامة و164 شاحنة، فيما شملت الصادرات 42 ألفا و500 طن بضائع عامة و149 شاحنة.
وأشارت إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينتين ( دليلة، والحرية 2) وغادرته السفينتان (محبة، وبوسيدون أكسبريس)، كما غادرت السفينة "Ince Pacific" وعلى متنها 38 ألفا و500 طن فوسفات الميناء، كما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية (وصول وسفر) للسفينة سينا.
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