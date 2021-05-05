تداول 313 شاحنة و44 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحرالأحمر





ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم تداول 313 شاحنة و44 ألف طن بضائع عامة.





وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم /الأربعاء/، أن حركة الواردات شملت 1500 طن بضائع عامة و164 شاحنة، فيما شملت الصادرات 42 ألفا و500 طن بضائع عامة و149 شاحنة.





وأشارت إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينتين ( دليلة، والحرية 2) وغادرته السفينتان (محبة، وبوسيدون أكسبريس)، كما غادرت السفينة "Ince Pacific" وعلى متنها 38 ألفا و500 طن فوسفات الميناء، كما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية (وصول وسفر) للسفينة سينا.