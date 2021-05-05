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رامز جلال عن أسماء لمنور:" أباچورة العُرب الموسيقية

الأربعاء 05/مايو/2021 - 07:19 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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استضاف الفنان رامز جلال، المطربة المغربية أسماء لمنور ضحية الحلقة الثالثة والعشرون من برنامج "رامز عقله طار" والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر

وصف رامز جلال أسماء لمنور أثناء تقديمه لها قائلا:" أباچورة العُرب الموسيقية.

أضاف:" مطربة جميلة ذات صوت عذب، إحساسها يجعلك تتمرمغ في النجيلة





يواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

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