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رامز جلال ساخرًا من حذاء أسماء لمنور: "دي مش لابسة جزمة دي إف 16"

الأربعاء 05/مايو/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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استضاف الفنان رامز جلال، المطربة المغربية أسماء لمنور ضحية الحلقة الثالثة والعشرون من برنامج" رامز عقله طار" والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر

سخر رامز جلال من أسماء لمنور أثناء تقديمه لها من الحذاء قائلا:" دي مش جزمه دي لابسة إف 16

واصل سخريته منها قائلا:" صوابعها صوابع كفتة





يواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

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