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البيئة تكشف عن موعد تنفيذ منظومة إدارة المخلفات في 4 محافظات

الخميس 06/مايو/2021 - 06:39 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
مارينا بشارة
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اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بممثلي إحدى الشركات العاملة في مجال إدارة المخلفات، ضمن مناقشات سبل التعاون مع القطاع الخاص لبدء مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة في مصر، وذلك بحضور الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور علي أبوسنة مستشار وزيرة البيئة للمشروعات وعدد من القيادات المعنية.

وأوضحت "فؤاد"، خلال الاجتماع أنه في إطار التكليفات الرئاسية بتشغيل العمالة والشركات المصرية الوطنية بالمنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة، ترحب الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص للمشاركة بتنفيذ المنظومة وخاصة في عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع أسوة بالعديد من الدول، حيث سيتم البدء في تنفيذ المنظومة الجديدة خلال شهر يوليو القادم ٢٠٢١، بأربع محافظات وهي: القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية.

وفيما يخص الموانىء البيئية، أشارت وزيرة البيئة إلى أن المنظومة يتم وضعها على مستوى الجمهورية بالمحافظات الشاطئية، وأيضا تحويل الحمأة الى طاقة والذي تم تضمينه في قرار رئيس مجلس الوزاراء ٢٠١٩ ضمن البند الخاص بتحويل المخلفات إلى طاقة، وبالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية يتم تحديد المحطات التي يمكن العمل عليها خلال الفترة القادمة.

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