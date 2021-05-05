متي تم انشاء اول جامعه مصريه.. اجابة سؤال مسابقة "مهيب ورزان في رمضان" الحلقة الثانية والعشرين 22 وطريقة الاشتراك في المسابقة





تصدر "متي تم انشاء اول جامعه مصريه" محرك البحث "تريند جوجل"، وذلك بعدما أصبح هو السؤال الجديد في حلقة مسابقة برنامج مهيب ورزان في رمضان، والتي يصل مجموع جوائزها لـ 3 مليون جنيه طوال فترة الشهر المعظم بنحو 100.000 جنيه في الحلقة الواحدة، ومن يستطيع إجابة سؤال متي تم انشاء اول جامعه مصريه من بين الخيارات الثلاثة الموجودة ضمن السؤال اليومي في برنامج مهيب ورزان وبعد ذلك إرسال الرسالة للاشتراك في المسابقة اليومية.





متي تم انشاء اول جامعه مصريه

متي تم انشاء اول جامعه مصريه، بدأ إنشاء أول جامعة مصرية في عام 1908 على يد مجموعة من المواطنين وبتبرعات أهلية وذلك تحت مسمى الجامعة المصرية والتي تحول اسمها فيما بعد لتصبح جامعة الملك فؤاد الأول وكان ذلك في عام 1940، ولكن بقيت الجامعة المصرية هي أول الجامعات المصرية والتي تخرج فيها عدد كبير من العلماء والمثقفين في القرن الماضي، ولا زالت حتى الآن تخرج الآف من العلماء والأطباء والمهندسين والمحاميين وكافة فروع العلم.





ويذكر بأن سؤال الحلقة الجديدة من برنامج مهيب ورزان متي تم انشاء اول جامعه مصريه سيكون متاح الإجابة عنه حتى مساء يوم الأربعاء الموافق 5 مايو الجاري، وذلك من خلال الرسائل النصية عبر الأرقام المرادفة لبلدك.





إجابة سؤال مهيب ورزان في رمضان

يتساءل بعض المتابعين عن طريقة الوصول إلى حل مسابقة برنامج مهيب ورزان في رمضان وخاصة عن سؤال الحلقة رقم 21 والتي عرضت في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء عبر قناة إم بي سي مصر، وكان ينص على متي تم انشاء اول جامعه مصريه مع توفير ثلاث خيارات لتسهيل الإجابة على المشاهدين.





ويذكر بأن برنامج مهيب ورزان من تقديم الإعلامي مهيب عبد الهادي والإعلامية رزان مغربي، ويقدم جائزة مالية تقدر بنحو 100 ألف جنيه في كل حلقة على مدار شهر رمضان المبارك.





حل سؤال متي تم انشاء اول جامعه مصريه

أعطى برنامج مهيب ورزان ثلاث خيارات للإجابة عن سؤال الحلقة الجديدة وهم في عام 1904 أو في عام 1906 أو في عام 1908، ولتكون بذلك الإجابة الصحيحة هي رقم 3 في عام 1908، ويمكن الاشتراك في المسابقة من خلال إرسال رسالة نصية تحمل رقم الإجابة على رقم 95451 من أي رقم محمول داخل جمهورية مصر العربية، ومن المغرب يجب إرسال رسالة نصية إلي رقم 9229 حتى موعد حلقة يوم الأربعاء.



