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الهيئة العامة للأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا الخميس الموافق 6/5/2021

الأربعاء 05/مايو/2021 - 07:10 م
حالة الطقس غدا الخميس
حالة الطقس غدا الخميس
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الهيئة العامة للأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا الخميس الموافق 6/5/2021

كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس غدًا، الخميس، إذ يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، ويكون الطقس معتدلًا ليلًا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدا
وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر قبل قليل، أنّ الرياح تنشط على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وذكرت الهيئة أنّ هناك انخفاضًا مؤقتًا في درجات الحرارة بدءًا من يوم الجمعة، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويستمر شديد الحرارة على جنوب البلاد، فضلًا عن نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، ذكر الخبراء أنّ حالته تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

أما البحر الأحمر فيكون معتدلًا، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 38 20

الإسكندرية 31 19

وادي النطرون 35 22

طنطا 37 21

شبين الكوم 38 22

دمنهور 35 21

بلطيم 32 21

مطروح 29 19

السلوم 30 19

سيوة 40 23

بورسعيد 29 20

دمياط 30 20

الزقازيق 38 21

المنصورة 37 21

الإسماعيلية 38 21

السويس 38 22

العريش 31 20

رفح 30 20

رأس سدر 38 22

نخل 36 17

نويبع 37 26

طابا 36 23

كاترين 32 17

الطور 36 23

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 39 26

مرسى علم 37 25

الفيوم 39 23

بني سويف 39 23

المنيا 41 24

أسيوط 42 25

سوهاج 42 25

قنا 42 26

الأقصر 43 27

أسوان 43 28

إدفو 43 27

أبوسمبل 41 27

الوادي الجديد 43 26

شلاتين 38 25

أبورماد 37 26

حلايب 35 25

رأس حدربة 34 24  


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