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أسماء لمنور تُجبر على القفز في "رامز عقله طار"

الأربعاء 05/مايو/2021 - 07:26 م
بوابة الفجر
ايه عبد العزيز
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استضاف الفنان رامز جلال المطربة أسماء لمنور ضحية الحلقة الثالثة والعشرون من برنامج" رامز عقله طار" والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر

رفضت أسماء لمنور القفز من لعبة الهوب دروب وذلك بعد أن حدث حريق بداخل المركبة فأجبرها رامز جلال علي القفز منها لتقع لمنور داخل حمام السباحة وتكتشف حقيقة المقلب




يواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

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