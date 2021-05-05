وزير النقل يكرم 36 من العاملين بالسكة الحديد منعوا وقوع حوادث

كرم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عدد(36) من العاملين بالهيئة وهم (10 قائد قطار - 10 مساعد قائد قطار - عدد 1 كمساري - 2 رئيس حركة - 6 من ملاحظي ومراقبي الأبراج - 6 من خفراء المنافذ - عدد 1 من برادي العربات)، لالتزامهم باللوائح والقوانين والتعليمات، ومنعوا مخاطر وحوادث كانت علي وشك الحدوث.



وأوضحت الهيئة أن ضمن قائدي القطارات الذين تم تكريمهم قائد قطار النوم، الذي تمكن من إيقاف القطار قبل الإصطدام بجرار زراعي محمل بالقصب معطل على السكة بدراو يوم 2742021، وآخر تمكن من ايقاف القطار قبل اصطدامه بعدد من الأشخاص يحاولون العبور بعربة كارو محملة بالبرسيم يوم 2742020 بسنديون.



وثالث تمكن من ايقاف القطار قبل اصطدامه بعربة تعطلت على قضبان السكة الحديد في مكان غير معد للعبور يوم 542021 يين النخاس القرشي.



كما تمكن عدد من خفراء المنافذ من القيام ببعض الأعمال التي منعت من وقوع حوادث وحافظت على الارواح مثل التعامل الإيجابي لأحد الخفراء مع سقوط شجرة على الخطوط بين بني احمد وابوقرقاص يوم1042021، والتعامل الإيجابي لخفير منفذ اخر مع حريق بالخط النازل بين كفر عمار والرقة يوم 1142021.



وأضاف الهيئة أن تكريم عدد من ملاحظي ومراقبي الابراج نتيجة التعامل الإيجابي لعدد من المواقف كادت ان تتسبب في مخاطر مثل قيام مؤاقب برج بركة السبع بالتعامل الإيجابي مع خروج دخنة من بواجي الجرار بين بركة السبع بنها يوم2142022.



من جانبه قال وزير النقل إن الوزارة ترسي تقليدا، هو عقد لقاءات دورية مع العاملين بالسكة الحديد، للاستماع الى مقترحاتهم الخاصة ومتابعة تنفيذ تطوير مرفق السكك الحديديه.



وأضاف أن الوزارة تتعامل بمبدأ الثواب والعقاب والحافز لمن يستحق سواء حافز انتاج او حافز تنفيذ اعمال بجوده عاليه وكفاءه عاليه والارباح للشركات الرابحه فقط، مؤكدا أنه مبدا يجب ان يرسخ في السكة الحديد.



وتابع أن الحافز لمن يستحق ولا حافز لمن لا يستحق، ولن نسمح بوجود اي فرد في هيئة السكك الحديدية يتعاطى المخدرات وسيستمر التحليل الدوري لكافة العاملين واي شخص مخطئ سيتم محاسبته، بكل حزم الى ان يتم تغليظ العقوبات الخاصة بهذا الفعل الخاطئ.



وأضاف وزير النقل أنه يجب اليقظة التامة في العمل لأنها من اساسيات النجاح ولحمايه الارواح مثلما هو الحال في كل من قام بايقاف القطارات حتى لا تصطدم في الجرارات الزراعيه او الميكروباصات التي تعطلت أثناء عبورها من مكان غير معد للعبور لذا نحن اليوم نشكر ونكرم كل من قام بهذا العمل.

