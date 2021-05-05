المفتي: استخدام السواك ومعجون الأسنان جائز أثناء الصيام ولكن (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن استخدام السواك ومعجون الأسنان جائز أثناء الصيام في شهر رمضان بشرط التأكد تمامًا من عدم دخول شيء منها للمعدة.



وأضاف "علام" خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "كتب عليكم الصيام" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء إن رائحة فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك.



وتابع "كان النبي عليه الصلاة والسلام دائمًا ما يقول لأصحابه في شهر رمضان أن يكره بعد صلاة الظهر أن تزيل هذه الرائحة وكأنه يريد هذه الرائحة أن تستمر لأنها أطيب عند الله من رائحة المسك بشرط ألا يدخل إلى جوف الإنسان شيئًا ولو قليل منها".



واستطرد " عايزين نحتاط لأمر الصوم لو أنت متحكم في نفسك وتستطيع أن تتحكم في دخولها من عدمه فيمكن استخدامها، ولكن إذا كنت تخاف فعليك ألا تحزن من هذه الرائحة لأن هذا أيضًا من ضمن الصبر، ولكن لا مانع من إزالتها إذا آمن الإنسان وقد لا يآمن وهي متروكة لكل شخص، وأنا شخصيًا لا أفعل هذه الأشياء أثناء الصيام".

