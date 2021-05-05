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إطلاق مبادرة حزب حماة الوطن للإجراءات الاحترازية بأسوان

الأربعاء 05/مايو/2021 - 07:25 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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انطلاق  اطلقت أمانة حزب حماة الوطن بأسوان مبادرة جديدة للمساهمة في الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بكافة أنحاء مراكز المحافظة، وذلك تحت رعاية أمين عام الحزب بالمحافظة وعضو مجلس النواب.


وفيما قام أعضاء وشباب الحزب المشاركين في المبادرة بتعقيم بعض المستشفيات ومعهد  الأورام ومواقف سيارات الأقاليم، بالإضافة إلي عدد من المؤسسات وأماكن تجمعات المواطنين، وكذا توزيع المطهرات وعبوات الكحول والكمامات وكتيبات الإرشادات  الاحترازية.

رحبت أمين عام الحزب بالقرارات الحكومية التي صدرت بشآن غلق المحال التجارية والمولات والكافيهات والمطاعم في التاسعة مساءً اعتبارا من الخميس 6 مايو ولمدة إسبوعين، وقالت إن هذا القرار سيكون له مردود إيجابي في مواجهة انتشار فيروس كوفيد 19، خاصة مع قرب عيد الفطر المبارك وازدحام الأسواق.

وأكدت أمين عام الحزب أن الفترة الحالية تحتاج إلي تكاتف جميع المصريين سواء كانوا مواطنين أو مسئولين حتي نتخطي هذه المرحلة الصعبة، وأشادت بجهود الدولة وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي في توفير كافة الإمكانيات الطبية، ودعت أبناء أسوان لتسجيل طلباتهم للحصول علي اللقاح من خلال موقع وزارة الصحة.
إطلاق مبادرة حزب حماة الوطن للإجراءات الاحترازية بأسوان
إطلاق مبادرة حزب حماة الوطن للإجراءات الاحترازية بأسوان
إطلاق مبادرة حزب حماة الوطن للإجراءات الاحترازية بأسوان
إطلاق مبادرة حزب حماة الوطن للإجراءات الاحترازية بأسوان
إطلاق مبادرة حزب حماة الوطن للإجراءات الاحترازية بأسوان
إطلاق مبادرة حزب حماة الوطن للإجراءات الاحترازية بأسوان
إطلاق مبادرة حزب حماة الوطن للإجراءات الاحترازية بأسوان
إطلاق مبادرة حزب حماة الوطن للإجراءات الاحترازية بأسوان
إطلاق مبادرة حزب حماة الوطن للإجراءات الاحترازية بأسوان
إطلاق مبادرة حزب حماة الوطن للإجراءات الاحترازية بأسوان

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