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غدًا.. وضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التعليمية والطبية جامعة المنصورة

الأربعاء 05/مايو/2021 - 07:33 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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يقوم الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة غدا الخميس 6 مايو 2021 م بوضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التعليمية والطبية بالجامعة.

حيث سيقوم رئيس الجامعة بوضع حجر الأساس لمبني الطلاب المركزي بكلية الهندسة – جامعة المنصورة على مساحة 2150 متر مربع ويتكون من بدروم وأرضي وثمانية طوابق متكررة. يشتمل على مدرجات ومسرح كبير ومعامل مركزية لجميع التخصصات.

وكذلك مبني خدمات مركزي لطلاب كلية الهندسة ومعرض كبير لعرض مشاريع التخرج لجميع التخصصات. كما يشتمل على عدد من المعامل البحثية المتخصصة في جميع المجالات الهندسية.

و سيتم وضع حجر الأساس لمبنى امتداد كلية الحاسبات والمعلومات على مساحة 2400 م2
المبنى عبارة عن بدرم + أرضي + عدد 6 أدوار علوية لاستعاب أعداد الطلاب المقبولين بالكلية والتوسع في إنشاء برامج خاصة جديدة بالكلية وحيث أن الأماكن المتاحة حاليا لم تعد تلبى إحتياجات العملية التعليمة بالكلية، تتضمن التوسعات (4) مدرج سعة 500 طالب أو أكثر، عدد (15-20) معمل حاسب آلي، (5) معامل متخصصة، قاعة إمتحانات، قاعة سيمنارات، مكاتب أعضاء هيئة التدريس، مكاتب اداري.

كما سيتم وضع حجر الاساس لمبنى توسعي إمتداد لمركز الأورام على مساحه 550م2 مكون من دورين بدورم وأرضى وعدد 8 أدوار متطابقة تضم: البدروم قسم الأشعة عبارة عن أجهزة علاج إشعاعي، مفرمة النفايات، ومحطة الكهرباء: البدروم الثاني قسم المخازن عبارة عن مخازن مركزية.

الدور الأرضي: إستراحات انتظار المرضى والصيدلية الرئيسية للمركز
الدور الأول: عيادات الأطفال عبارة عن عدد ( 7 ) عيادات كشف، غرف إدارية، غرف علاج، غرف أشعة
الدور الثانى: عيادات الجراحة عبارة عن عدد ( 10 ) عيادات للكشف
الدور الثالث: عيادات الباطنة عبارة عن عدد ( 10 ) عيادات للكشف
الدور الرابع: عيادات أمراض الدم عبارة عن عدد ( 10 ) عيادات لأمراض الدم والمعامل
الدورين الخامس والسادس: إدارى عبار ة عن مكاتب إدارية لموظفي المركز والعاملين به
الدورين السابع والثامن: إقامه داخلية عبارة عن ( 10 ) غرف للإقامة الداخلية للدور الواحد
غدًا.. وضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التعليمية والطبية جامعة المنصورة
غدًا.. وضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التعليمية والطبية جامعة المنصورة
غدًا.. وضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التعليمية والطبية جامعة المنصورة
غدًا.. وضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التعليمية والطبية جامعة المنصورة
غدًا.. وضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التعليمية والطبية جامعة المنصورة
غدًا.. وضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التعليمية والطبية جامعة المنصورة

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