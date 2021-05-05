Advertisements

"هيرميس" تنجح في إتمام خدماتها لصفقة استحواذ بنك أبو ظبي الأول على "عوده مصر"

الأربعاء 05/مايو/2021 - 07:54 م
مصطفى جاد
مصطفى جاد
أحمد الشيخ
Advertisements
أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس وهي المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب أتم بنجاح خدماته الاستشارية لبنك عوده ش.م.لفي عملية استحواذ بنك أبوظبي الأول على 100% من رأسمال بنك عوده ش.م.م (مصر) بعد استيفاء الموافقات الرقابية والتنظيمية اللازمة لإتمام عملية الاستحواذ.

وتعد هذه الصفقة التاسعة لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس خلال عام 2021 وتمثل امتدادًا لسلسلة العمليات الاستثمارية التي نفذتها الشركة خلال عام 2020 لتحقق رقمًا قياسيًا في عدد الصفقات المنفذة خلال عام واحد بإجمالي 24 صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 1.7 مليار دولار أمريكي.

وسوف تتيح عملية الاستحواذ لبنك أبوظبي الأول بتجميع أصول بنك عوده ش.م.م (مصر) والتي بلغت قيمتها الإجمالية 85.6 مليار جنيه تقريبًا حتى ديسمبر 2020، علاوة على ضم منظومة أعمال بنك عوده في قطاعي خدمات التجزئة المصرفية والخدمات المصرفية للشركات من خلال شبكة فروع تشمل 53 فرعًا، علمًا بأن بنك أبوظبي الأول يحظى بتاريخ طويل في جمهورية مصر العربية حيث بدأ نشاطه في السوق المصري عام 1975 وسوف يساهم الاستحواذ في زيادة حجم ونطاق نشاط بنك أبوظبي الأول في مصر بشكل كبير، وسوف يجعل منه أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في السوق المصريمن حيث حجم الأصول، وذلك بقاعدة أصول تتجاوز قيمتها التقديرية 130 مليار جنيه (8.5 مليار دولار أمريكي) اعتبارًا من ديسمبر 2020.

وفي هذا السياق أعرب مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بقيام المجموعة المالية هيرميس بدور فعال في مساعدة بنك عوده في بيع أصوله في السوق المصري، ولفت أن عائدات الاستحواذ سوف تخصص لتنمية القاعدة الرأسمالية لبنك عوده ش.م.ل ودعمه في مواجهة الاضطرابات السوقية في لبنان. ومن جهة أخرى سوف تساهم عملية الاستحواذ في تنمية التواجد المباشر لبنك أبو ظبي الأول في السوق المصري الذي يعد أحد أكفأ الأسواق في القطاع المصرفي على الساحة الإقليمية وهو ما يجعل منه عصبًا رئيسيًا للاقتصاد المصري.

وتعد هذه الصفقة التاسعة لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس خلال عام 2021، حيث تأتي بعد إتمام عمليتي دمج واستحواذ وعمليتي طرح عام أولي وأربعة عمليات لترتيب الدين في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ مطلع العام الجاري. ويعكس ذلك قدرة الشركة على تجاوز اضطرابات السوق في ظل تفاقم أزمة فيروس كوفيد-19 خلال العام الماضي كما يعد شهادة على جودة الخدمات الاستشارية التي تقدمها المجموعة المالية هيرميس في جميع الأسواق التي تعمل بها،بما في ذلك صفقات سوق رأس المال وصفقات الأسهم وترتيب الدين وعمليات الدمج والاستحواذ وغيرها.

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد لبنك عوده في العملية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بنك عودة بنك ابو ظبي المجموعة المالية هيرميس الاستحواذ على بنك عودة

أخبار تهمك

وجهة مفاجئة لنجم ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ نصف ساعة

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي إلى المبعوث الأمريكي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفقد ثلاثي ناري قبل مواجهة الزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن صلاة العيد

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. نجم الأهلي يغيب عن موقعة القمة ضد الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل - مفاجأت مدوية في تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد تشيلسي

منذ أقل من نصف ساعة

قرار عاجل من "المترو" بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة في أتلتيكو مدريد قبل مواجهة برشلونة المصيرية

منذ ساعة

الصحف الفرنسية تشن هجوما ناريا على نيمار

منذ ساعتين

عاجل.. الزمالك مُهدد بفقدان 6 لاعبين أمام الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بعد قليل

منذ حوالي 5 ساعات

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر وضوابط الصلاة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

"هيرميس" تعلن إتمام الطرح العام لأسهم شركة ظفار لتوليد الكهرباء بقيمة 52 مليون دولار

"هيرميس" مستشارًا لصفقة تأسيس مشروع سعودى بين "إن إم سي هيلث كير" و "حصانة الاستثمارية"

"هيرميس" تعلن إتمام صفقة بيع 8.4% من أسهم "ابن سينا فارما"

"هيرميس" تعلن إتمام خدماتها الاستشارية في طرح أرامكو مع مواصلة أعمالها بالسعودية

"هيرميس" تعلن إتمام الإصدار الرابع لسندات توريق شركة بريميوم إنترناشيونال

"أبوظبي الأول" يوقّع اتّفاقيّة نهائيّة للاستحواذ على بنك عوده مصر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:03 م

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

عاجل - مفاجأت مدوية في تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد تشيلسي

07:40 م

أزمة في أتلتيكو مدريد قبل مواجهة برشلونة المصيرية

07:03 م

الصحف الفرنسية تشن هجوما ناريا على نيمار

06:00 م

الأهلي يفقد ثلاثي ناري قبل مواجهة الزمالك

07:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي