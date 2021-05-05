"هيرميس" تنجح في إتمام خدماتها لصفقة استحواذ بنك أبو ظبي الأول على "عوده مصر"

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس وهي المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب أتم بنجاح خدماته الاستشارية لبنك عوده ش.م.لفي عملية استحواذ بنك أبوظبي الأول على 100% من رأسمال بنك عوده ش.م.م (مصر) بعد استيفاء الموافقات الرقابية والتنظيمية اللازمة لإتمام عملية الاستحواذ.





و تعد هذه الصفقة التاسعة لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس خلال عام 2021 وتمثل امتدادًا لسلسلة العمليات الاستثمارية التي نفذتها الشركة خلال عام 2020 لتحقق رقمًا قياسيًا في عدد الصفقات المنفذة خلال عام واحد بإجمالي 24 صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 1.7 مليار دولار أمريكي.





وسوف تتيح عملية الاستحواذ لبنك أبوظبي الأول بتجميع أصول بنك عوده ش.م.م (مصر) والتي بلغت قيمتها الإجمالية 85.6 مليار جنيه تقريبًا حتى ديسمبر 2020، علاوة على ضم منظومة أعمال بنك عوده في قطاعي خدمات التجزئة المصرفية والخدمات المصرفية للشركات من خلال شبكة فروع تشمل 53 فرعًا، علمًا بأن بنك أبوظبي الأول يحظى بتاريخ طويل في جمهورية مصر العربية حيث بدأ نشاطه في السوق المصري عام 1975 وسوف يساهم الاستحواذ في زيادة حجم ونطاق نشاط بنك أبوظبي الأول في مصر بشكل كبير، وسوف يجعل منه أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في السوق المصريمن حيث حجم الأصول، وذلك بقاعدة أصول تتجاوز قيمتها التقديرية 130 مليار جنيه (8.5 مليار دولار أمريكي) اعتبارًا من ديسمبر 2020.





وفي هذا السياق أعرب مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بقيام المجموعة المالية هيرميس بدور فعال في مساعدة بنك عوده في بيع أصوله في السوق المصري، ولفت أن عائدات الاستحواذ سوف تخصص لتنمية القاعدة الرأسمالية لبنك عوده ش.م.ل ودعمه في مواجهة الاضطرابات السوقية في لبنان. ومن جهة أخرى سوف تساهم عملية الاستحواذ في تنمية التواجد المباشر لبنك أبو ظبي الأول في السوق المصري الذي يعد أحد أكفأ الأسواق في القطاع المصرفي على الساحة الإقليمية وهو ما يجعل منه عصبًا رئيسيًا للاقتصاد المصري.





وتعد هذه الصفقة التاسعة لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس خلال عام 2021، حيث تأتي بعد إتمام عمليتي دمج واستحواذ وعمليتي طرح عام أولي وأربعة عمليات لترتيب الدين في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ مطلع العام الجاري. ويعكس ذلك قدرة الشركة على تجاوز اضطرابات السوق في ظل تفاقم أزمة فيروس كوفيد-19 خلال العام الماضي كما يعد شهادة على جودة الخدمات الاستشارية التي تقدمها المجموعة المالية هيرميس في جميع الأسواق التي تعمل بها،بما في ذلك صفقات سوق رأس المال وصفقات الأسهم وترتيب الدين وعمليات الدمج والاستحواذ وغيرها.





وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد لبنك عوده في العملية.



