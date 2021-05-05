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جمال شعبان: القلب يُغذي 100 ألف مليار خلية على مدار الساعة

الأربعاء 05/مايو/2021 - 07:39 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن حجم القلب يماثل قبضة اليد، والبعض كان يتصور أن حجم قلب الإنسان ضخم جدًا، وهذا الامر غير صحيح، مشيرًا إلى أن حجم القلب لدى الإنسان العادي يقدر بـ300 جرام، ولدى الرياضيين قد يصل لـ500 جرام، وقد يصل لـ1 كيلو جرام.

وتابع "شعبان"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء،: "القلب الكبير حجمًا بيكون مترهل، وبيكون علامة على ضعف القلب، الناس التي لديها ضعف في القلب، بيكون حجم قلبها كبير".

ولفت إلى أن القلب عبارة عن مضخة تغذي 100 الف مليار خلية في جسم الإنسان على مدار الساعة، مضيفًا أن القلب يحتوي على العديد من الخلايا العصبية التي تقدر بـ40 ألف خلية عصبية، وبعض العلماء أطلقوا على هذه الخلية المخ "الطرفي".

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