عاجل - مفاجأت مدوية في تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد تشيلسي





وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في إسبانيا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.





وجاء تشكيل الفريق الملكي على النحو التالي :-





حارس المرمي: كورتوا

خط الدفاع: ميندي - راموس - ميليتاو - ناتشو

خط الوسط: كروس - كاسميرو - مودريتش

خط الهجوم هازارد - بنزيما - فينيسيوس.

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، تشكيل فريقه الرسمي الذي سيواجه تشيلسي الإنجليزي، بعد قليل، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.