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عاجل - مفاجأت مدوية في تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد تشيلسي

الأربعاء 05/مايو/2021 - 07:40 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، تشكيل فريقه الرسمي الذي سيواجه تشيلسي الإنجليزي، بعد قليل، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في إسبانيا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وجاء تشكيل الفريق الملكي على النحو التالي :-

حارس المرمي: كورتوا 
خط الدفاع: ميندي - راموس - ميليتاو - ناتشو 
خط الوسط: كروس - كاسميرو - مودريتش 
خط الهجوم هازارد - بنزيما - فينيسيوس.

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