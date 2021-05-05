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جمال شعبان: القلب يضخ 2 مليون برميل من الدم إذا عاش الإنسان 70 عامًا

الأربعاء 05/مايو/2021 - 07:41 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن التطرف في المشاعر سواء السلبية أو الإيجابية قد تؤثر بالسلب على القلب، معقبًا: في واحد أهلاوي من كتر الفرحة بفوز الأهلي قلبه وقف...المشاعر المتطرفة في الفرح والحزن مرفوضة، علينا الاعتدال في المشاعر".

وتابع "شعبان"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن القلب يعمل على مدار الساعة سواء في اليقظة أو النوم، معقبًا: "المخ يسمح له بالتوقف والراحة امام القلب فلا يتوقف، وإذا توقف فهذا يعني أن الإنسان قد فارق الحياة"

وأشار إلى أن الإنسان إذا عاش 70 عامًا، فهذا يعني ان قلبه قام بـ4 آلاف مليون دقة، وهو في حجم قبضة اليد، ويضخ كمية من الدم تقدر بـ2 مليون برميل من الدم، وطاقة تكفي لرفع قطار سكة حديد.

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