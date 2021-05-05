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تنويه هام من مصر للطيران للمسافرين إلى سلطنة عُمان

الأربعاء 05/مايو/2021 - 07:42 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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وجهت مصر للطيران؛ رسالة للمواطنين الي دولة عمان، وذلك في ضوء التعليمات الصادرة من السلطات المختصة بسلطنة عمان، بأنه سيتم حظر دخول المسافرين من مصر إلى سلطنة عمان اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة الموافق 7 مايو 2021 وحتى إشعار آخر.

ويٌستثنى من ذلك القرار المواطنون العمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وعائلاتهم وذلك وفقًا للإجراءات المُطبقة على دخول هذه الفئات للسلطنة.

وتهيب مصر للطيران بعملائها الذين لديهم حجوزات للسفر من القاهرة إلى مسقط ضرورة مراجعة مركز الاتصالات 1717 أو زيارة أي من مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم.

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