هالة مرزوق تكشف لـ "الفجر" ذكرياتها مع شهر رمضان وأعمالها المقبلة.. والفريق المرشح للتتويج بدوري أبطال إفريقيا.. وفريقها المفضل في تونس

تعد هالة مرزوق أبرز الوجوه المتألقة خلال الموسم الرمضاني الحالي في دراما رمضان، من خلال مشاركتها فى دور "سحر" بمسلسل نجيب زاهي زركش، بطولة الفنان يحيي الفخراني.





هالة أو سحر كما أحبها الجمهور فتحت قلبها لـ " الفجر الرياضي "، تحدثت عن مواضيع كثيرة وهامة، وإليكم نص الحوار:





في البداية من هي هالة مرزوق ؟





- أنا هالة مرزوق ممثلة مصرية، اتولدت في تونس، عيشت هناك فترة، وبحب التمثيل وأنا في المدرسة، وكنت مقررة من وأنا صغيرة ان أبقي ممثلة.





كيف دخلتي مجال الفن ؟





- أيام المدرسة كنت بمثل في مسرح المدرسة، وفي مرة من المرات جالنا الأستاذ أيمن عبدالرحمن مخرج مسرح ومؤلف، وشافني في عرض من العروض، وقالي ان أنا شاطرة، وكان عاوزني معاه في مسلسل، أيامها كنت في أولي ثانوي، كان مسلسل طيارة ورق بطولة الأستاذ عزت أبو عوف رحمه الله عليه، لكن والدي ووالدتي رفضوا، لأنهم مكنوش حابين دخولي المجال من الأساس، فمعرفتش أعمل الدور ده، وبعد ما خلصت المدرسة دخلت تجارة أنجلش، لأنهم رفضوا برده أدخل معهد فنون مسرحية، بعدها روحت ورشة أحمد كمال، وهو اللي علمني تمثيل، ورشحني لمسرحية على مسرح الغد، وعملتها وللصدفه أستاذ أيمن عبدالرحمن شافني هناك فأفتكرني من مسرح المدرسة، ورشحني لمسلسل موعد مع الوحوش للراحل خالد صالح وانطلقت في المجال، وبعد الجامعه دخلت معهد فنون مسرحية.





ما هو شعورك بعد الوقوف أمام الأستاذ يحيي الفخراني ؟





- شعور لا أقدر على وصفه، لأن دكتور يحيي الفخراني بالنسبة لي حلم كبير، وشخص عظيم جدًا، وفنان حقيقي، ولما اتعاملت معاه، عرفت انه انسان جدًا وفنان بجد، وكل حاجه بيقولها بتتعلم منها، فكان شعور بالاستمتاع ممزوج بالخوف، لان كنت واقفة امام قامه كبيرة جدًا، مكنتش مصدقة نفسي حرفيًا.





كيف ترين دورك في نجيب زاهي زركش ؟





- حقيقي لما جالي الدور وقرأته استغربت جدًا، لانه كان مكتوب بشكل حلو اوي، وخصوصًا انه ورق الأستاذ عبدالرحيم كمال، وده كان من ضمن أحلامي ان اشتغل معاه، ومع دكتور يحيي الفخراني، وابنه المخرج شادي، فكان ثلاثي عظيم جدًا، وكمان لما قرأت الدور لقيته غريب وصعب وفي نفس الوقت حلو اوي، ومش بيجي كتير وخصوصًا في الدراما المصرية، مفيش حد بيكتب بالعمق ده وخصوصًا للبنات، وانا بعمل اوديشن على الدور كنت مبسوطه أوي ونفسي أعمله، وان دور سحر مميز جدًا بسبب كل العوامل السابقة اللي أشرت إليها.





هل يوجد أعمال قريبة تشاركين فيها ؟





- بإذن الله في مسلسل بعد رمضان أسمه الحرير المخملي إخراج أحمد حسن، وتأليف أمين جمال.





كيف يمر يومك في الشهر الكريم ؟





- يوم تقليدي جدًا، بعد ما بصحي على الظهر كده بصلي وببدأ في تحضير الفطار، واوقات بحب أفطر بره كتير، وبيكون في رمضان عزومات أصحاب وعيلة، بس مش بحب أخرج كتير في رمضان.





ما هي أكلتك المفضلة في رمضان ؟





- والله في رمضان الأكل مش بيفرق معايا خالص، لأن ضغطتي بينخفض، فلما بأكل الضغط بينزل أكتر، فأي حاجه بأكلها مش بدقق خالص، ممكن سندوتش عادي مش لازم بط بقي والحاجات اللي الناس بتحب تأكلها في رمضان.





كيف تتعاملين مع حلويات رمضان؟





- مليش في الحلويات نهائي، ومش بحبها، بعشق المخللات عشان بيرفعولي الضغط.





وماذا عن مشروبك المفضل؟





- أي حاجة ميكنش عليها سكر، أي عصير فريش، والعرقسوس مشروبي الغير مفضل ده مشروب عذاب بالنسبة لي ومش مفهوم (تضحك).





ما هي ذكرياتك مع الصيام؟





- متعلقه بالعائلة، ومع جدي وجدتي الله يرحمهم، دي أحلي ذكريات بالنسبة لي، اللمة اكتر.





ما هي أبرز طقوسك في رمضان ؟





- زي أي شخص، بس بحب أصلي التهجد في العشرة الاواخر في رمضان.





أين تتسحرين في رمضان.. وهل يختلف السحور إذا جاء رمضان في الشتاء عن الصيف؟





- بتسحر في رمضان بره البيت أكتر ما بفطر، الصيف عشان بحب أشرب مياه كتير وبحب الفاكهة بتاعه الصيف، وخصوصًا البطيخ والجبنه في السحور في رمضان لو جه في الصيف.





وماذا عن العزومات الرمضانية؟





- حاجه لطيفة لو أنت معزوم، لكن لو هتعزم بتبقي الوقفة في المطبخ حاجه صعبة جدًا، مع ان بحب الوقفة في المطبخ وبحب الطبخ، وبعرف اطبخ كويس، بس في رمضان ضغطي بيوطي فالموضوع بيبقي فيه مجهود اكثر، لكن بحب اعزم الناس في رمضان عشان بيحبوا أكلي.





هل لديك فنان مفضل تتابعيه ؟





- يحيي الفخراني، مني زكي، منه شلبي، محمد ممدوح.





نيجي لكرة القدم.. من ترشحي للتتويج بدوري أبطال إفريقيا ؟





- الأهلي طبعًا.





من الفريق التونسي الذي تشجعيه ؟





- الترجي التونسي.





كلمه أخيرة تحبي أن توجهيها ؟





- مفيش كلمة معينة، لكن مبسوطة جدًا ان الناس حبت دور سحر في المسلسل، زي ما أنا حبيتها وبشكر كل الناس اللي قالتلي كلام حلو، مكنتش متخيله كل ردود الأفعال دي، وشكرًا جدًا ليك.



