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الأرصاد: انخفاض لا يذكر في درجات الحرارة غدًا.. وتحذير عاجل للمواطنين

الأربعاء 05/مايو/2021 - 07:50 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، منشورًا خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، موضحة من خلاله، أننا شهدنا طقس شديد الحرارة اليوم على كافة الانحاء.

حيث سجلت درجة الحرارة العظمى على بعض المحافظات تبعًا للمحطات الأرصاد الجوية:

- القاهرة ٤٠ درجة
- أسيوط ٤٣ درجة
- الأقصر ٤٤ درجة
- سيوة ٤٢ درجة
- البحرية ٤٥ درجة
- الخارجة ٤٥ درجة
- شرم الشيخ ٤٢ درجة

وكشفت هيئة الأرصاد، أنه من الغد تشهد معظم الأنحاء الشمالية انخفاض لا يذكر في درجة الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.

وتابعت "الأرصاد": "ويبقي التحذير من التعرض للأشعة الشمس المباشرة خاصة أوقات الظهيرة".

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