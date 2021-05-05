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تشكيلة نارية.. توخيل تُعلن تشكيل تشيلسي ضد ريال مدريد

الأربعاء 05/مايو/2021 - 07:52 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أعلن الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، عن تشكيل فريقه الرسمي الذي سيواجه ريال مدريد الإسباني بعد قليل، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في إسبانيا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث يحتاج تشيلسي إلى التعال السلبي أو الفوز بأي نتيجة من أجل التأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي.

وجاء تشكيل البلوز على النحو التالي :-

حراسة المرمي: ميندي.

خط الدفاع: كريستينسن، سيلفا، روديجر.

خط الوسط: تشيلويل، جورجينيو، كانتي. ماونت، أزبليكويتا

خط الهجوم: ماونت، كاي هافيرتز، فيرنر.


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