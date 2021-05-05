عمرو سعد يبدأ البحث عن ياسمين رئيس من جديد

شهدت أحداث الحلقة الثالة والعشرون من مسلسل "ملوك الجدعنة"، العديد من الأحداث المهمة والعمل من بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، ويعرض يوميا عبر شاشة "MBC مصر".



حيث بدأ "سرية" عمرو سعد البحث عن "فاتن" ياسمين رئيس، في الحارة وطلب من بعض جيرانه بالبحث عنها ومعرفة مكانها وتبليغه بالأحداث.



وبالأخص بعدما علم أن شقيقتها نقلت ملكية المنزل والمحل من والدها الى نفسها، وقامت بطردها خارج المنزل بعد الاتفاق مع طليقها.



وتدور أحداث مسلسل الدراما الاجتماعية ذات الطابع الشعبي "ملوك الجدعنة" حول صديقين يخوضان رحلة صعود في عالم التجارة وسط المنافسات والمكائد، ويتعرضان للكثير من الأزمات والمشاكل.



مسلسل "ملوك الجدعنة" إخراج أحمد خالد موسى، قصة وسيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، مدير التصوير محمود بشير، إنتاج صادق الصباح أنور الصباح.

