استشاري: تحويل مسار المعدة الكلاسيكي يستخدم لعلاج الارتجاع الشديد

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة بجامعة عين شمس، إن تحويل مسار المعدة الكلاسيكي من العمليات التي تجرى بالمنظار من خلال فتحات صغيرة، والإقامة في المستشفى لا تزيد عن 12 ساعة.



وتابع "صبري"، خلال تقرير مذاع ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن تحويل مسار المعدة الكلاسيكي تعد من أنجح العمليات التي تعالج الارتجاع الشديد، لمن يعاني من السمنة المفرطة.



ولفت إلى أن عمليات السمنة المفرطة بسيطة للغاية، وتجرى من خلال منظومة متكاملة، ولكنها في حاجة إلى خبرة وإمكانيات كبيرة، واستخدام أحدث الأدوية لتخدير المريض في وقت قصير جدًا، وتنظيم الألم بطرق احترافية.

