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مصر تحتل المرتبة الأولى للدول المصدرة للزيتون للسوق البرازيلي

الأربعاء 05/مايو/2021 - 08:13 م
بوابة الفجر
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قالت القنصل التجاري بالسفارة المصرية في ساو باولو نشوي بكر، إن مصر احتلت المرتبة الاولى من حيث الدول المصدرة للزيتون إلى السوق البرازيلي خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن إجمالي صادرات مصر من الزيتون إلى السوق البرازيلي بلغ خلال العام الماضي نحو 1.1 مليون دولار من إجمالي حجم واردات بلغ 1.5 مليون دولار.

وأضافت - خلال الندوة التي نظمتها جمعية المصدرين المصريين"اكسبولينك"حول الفرص الواعدة لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الميركسور"- أن هناك قطاعات واعدة لزيادة الصادرات إلى البرازيل وأسواق الميركسور خاصة اليوريا، والسوبر فوسفات، بجانب الحاصلات الزراعية من الخضر والفاكهة، موضحة أن نحو 8 آلاف سلعة يسمح بتصديرها للبرازيل.

وأوضحت بكر أنه تم ترتيب لقاءات لمستوردي الثوم خلال الشهرين الماضيين لزيارة 3 مزارع لإنتاج الثوم حيث تم التعاقد علي تصدير من 30 الي 40 (كونتينر)، مؤكدة أن الإقبال على الثوم المصري منقطع النظير، كما أن البرازيل تستورد كميات كبيرة من البطاطس، بواقع 5 ملايين طن.

ولفتت إلى نجاح تصدير البرتقال المصري إلى البرازيل هذا العام، حيث حقق في أول تجربة له صادرات بقيمة 1.5 مليون دولار، كما أن السوبر فوسفات تتصدر قائمة الصادرات المصرية، بينما يبلغ إجمالي واردات البرازيل منه نحو 306 ملايين دولار، كما تستورد كميات ضخمة من اليوريا تبلغ أكثر من 1.7 مليار دولار، بجانب الزيتون، وزيت الزيتون. ونوهت بكر بأن السجاد اليدوي المصري من المنتجات الهامة التي لها قابلية عالية في البرازيل، حيث احتلت مصر مركزا جيدا في أول دخول له عام 2020.

وأشارت بكر إلى أنه وفقا لاتفاقية الميركسور فإن هناك عددا من المنتجات الغذائية الزراعية معفية من الجمارك داخل القائمة الأولى والثانية، مثل البطاطس، والبذور، الكرنب، المانجو، الزيتون وزيت الزيتون والخضروات المجففة والموز وغيرها، بينما هناك منتجات بالقائمة الثالثة عليها تخفيضات حاليا 62% وستدخل بصفر جمارك بداية من سبتمبر المقبل مثل الطماطم والجذر، الكرز، الباميا والفاصوليا، وغيرها، بينما هناك منتجات في القائمة الرابعة التي تمنح تخفيض 50% ، مثل المشروم والبطيخ، واللحوم المصنعة، والبودر، والقصب والشوكولاتة.

وقالت القنصل التجاري المصري في ساو باولو إن السلع والمنتجات الصناعية المعفاة نهائيا من الجمارك بالقائمة الأولى مثل اليوريا، السماد، الفلسبار، الاسمنت الابيض، الزيوت البترولية، بجانب الرخام والجرانيت، مشيرة إلى أن قائمة المنتجات الصناعية في القائمة الثالثة، والتي تضم المنسوجات والملابس، وجلود الأبقار المعالجة ، سيصل التخفيض عليها إلى 62.5% في الأول من سبتمبر العام الجاري.

وأضافت بكر أن الإعفاء الجمركي بالقائمة الرابعة يصل لنحو 50% وتضم منتجات صناعية مثل المنسوجات والملابس من المنتجات القطنية الجاهزة والمنتجات الجلدية الصنع والأثاث الخشبي.

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صادرات مصر من الزيتون صادرات مصر للبرازيل السوق البرازيلي

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