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كشف حساب أنطونيو كونتي مع إنتر ميلان بعد التتويج بالكالتشيو

الأربعاء 05/مايو/2021 - 07:56 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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نجح أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، أن يقود فريقه للتتويج بلقب الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، بعد غياب 11 عام، حيث كان آخر تتويج له في  موسم 2009-2010.

ويستعرض " الفجر الرياضي" كشف حساب كونتي مع إنتر ميلان:

تولى أنطونيو كونتي صاحب الـ51 عامًا مهمة تدريب فريق إنتر ميلان، في مايو 2019، وخاض حتى الآن 98 مباراة مع الفريق الإيطالي في جميع المسابقات.

استطاع كونتي أن يقود الفريق للفوز في 61 مباراة، ويتعادل في 23 مباراة أخرى، وخسر في 14 مباراة فقط، وسجل فريقه 199 هدفًا، وتلقت شباكه 96 هدفًا.

بدأ كونتي مشواره في الدوري الموسم الماضي، ولعب 38 مباراة، وفاز في 24 مباراة منهم، وتعادل في 10 مباريات، وخسر في 4 لقاءات، وانهى المسابقة في المركز الثاني برصيد 82 نقطة.

أما في الموسم الحالي، فقد لعب 34 مباراة حتى الآن، فاز في 25 لقاء، وخسر لقائين فقط، وتعادل في 7 مباريات، ويتواجد في المركز الأول برصيد 82 نقطة.

جدير بالذكر أن بطولة الدوري الإيطالي، هي الأولى لأنطونيو كونتي في مشواره مع فريق إنتر ميلان.

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كونتي دوري الإيطالي الكالتشيو إنتر ميلان

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