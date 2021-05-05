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وزير النقل: غلق فورى لكل الفتحات الموجودة بأسوار السكة الحديد

الأربعاء 05/مايو/2021 - 08:03 م
بوابة الفجر
محمد ممدوح
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كشف وزير النقل، الفريق المهندس كامل الوزير، عن الخطة العاجلة الخاصة بالسكة الحديد، قائلا إن الأولوية الأولى للغلق الفوري لكل الفتحات الموجودة بالأسوار الحالية.

وأضاف أنه سيتم إقامة أسوار على جانبي السكة في كل الأماكن التي بها تجمعات سكنية، كمرحلة ثانية، حفاظًا على سلامة المواطنين فحياة المواطنين غالية علينا ويجب أن نتسابق لحمايتها ولا مكان لمهمل أو متكاسل.

جاء ذلك خلال تكريمه لعدد (36) عاملا بالسكة الحديد على إلتزامهم باللوائح والتعليمات الخاصة بالهيئة، ومنعهم لحوادث خطيرة في الوقت المناسب.

وأكد كامل الوزير خلال الحفل على ضرورة المحافظة على كافة أصول السكة الحديد، والاستغلال الأمثل لكافة الموارد ومنع دخول أي راكب بدون تذكرة، لآفتا إلى أننا لن نتوانى في تحسين دخول العاملين في وزاره النقل والسكة الحديد بالطرق القانونية المتاحة.

كما تفقد الوزير، اليوم الأربعاء، محطة مصر واطمأن على توافر التذاكر وعلى تقديم كافة التسهيلات للمواطنين لتسهيل تنقلاتهم عبر خطوط السكك الحديدية المختلفة.

وشدد الوزير على ضرورة إلزام كافة الركاب بإرتداء الكمامة في كافة المحطات والقطارات بالإضافة الى استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وعقب الزيارة عقد الوزير اجتماعا موسعا مع رئيس ونواب هيئة السكة الحديد لمتابعة تنفيذ خطة التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية التي وجهت بها القيادة السياسية.

أكد وزير النقل على ضرورة العمل على مدار الساعة في كافة قطاعات السكة الحديد، وسرعة الانتهاء من منظومة المزلقانات والمحطات والإشارات والأسوار.

كما شدد على سرعة تنفيذ خطة تطوير السكة الحديد داخل ميناء السخنة وفقا للمخطط العام للميناء وكذلك تطوير محطات خط القاهرة السويس.
وزير النقل: غلق فورى لكل الفتحات الموجودة بأسوار السكة الحديد
وزير النقل: غلق فورى لكل الفتحات الموجودة بأسوار السكة الحديد
وزير النقل: غلق فورى لكل الفتحات الموجودة بأسوار السكة الحديد
وزير النقل: غلق فورى لكل الفتحات الموجودة بأسوار السكة الحديد

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