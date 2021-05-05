ضمن "حياة كريمة".. صحة كفرالشيخ توقع الكشف الطبي مجانا على 1100 مواطن

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه قد تم تنفيذ قافلة طبية علاجية ب قريه "أم القرى" التابعة لمركز الرياض بدأت أمس وانتهت اليوم، وذلك فى إطار مبادرة حياة كريمه تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزارة الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



وأكدت سلام، أن عدد المترددين علي القافلة خلال اليومين بلغ 1100 مريض وقد تلقوا جميعًا جميع الخدمات الطبية والفحوصات المطلوبة من الكشف بجميع العيادات المتواجدة بالقافله والتي بلغ عددها 10 تخصصات شامله الباطنة والأطفال والرمد والجراحة والنسا والعظام والجلديه وتنظيم الأسرة وعمل التحاليل والأشعة اللازمه لتشخيص المرضى.





وأضافت وكيل وزارة الصحة، بأنه تم صرف الأدويه المجانية للمرضى من صيدليه القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدويه اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافله، فضلا عن عمل تقارير طبيه وندوات تثقيفية للمترددين على القافله لزيادة الوعى الصحى بين المواطنين.



فيما كثفت إدارة بلطيم الصحية، القوافل الطبية الشاملة، خاصة فى المناطق النائية والمحرومة للمساهمة فى النهوض بقرى مبادرة «حياة كريمة» والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودى الدخل، إضافة إلى نشر الوعى بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية، مضيفا أن القوافل الطبية تجول وتتمركز بالقرى الأكثر احتياجًا فى مواعيد وأيام معلن عنها سابقا، حيث تمكنت القافلة الطبية اليوم بقرية الزهراء بالكشف وفحص المترددين والمستهدفين من المواطنين بمختلف الأعمار والنوع.



وقامت مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ بتسيير قافلة طبية على مدار يومين (24 و25 أبريل الماضي) بقرية أبو رية بمركز الرياض إذ تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين في جميع التخصصات خلال اليومين، كما تم صرف العلاج لجميع الحالات.



وتم توقيع الكشف الطبي على 1650 مواطنًا من خلال 11 عيادة تخصصية، إضافة إلى عمل تحاليل وبعض الخدمات الطبية الأخرى للمستفيدين من خدمات القافلة واستخراج 14 قرار علاج على نفقة الدولة وتحويل 54 مريض من الحالات للمستشفيات العامة والمركزية والنوعية حسب الحالة.



