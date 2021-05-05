Advertisements

لية يا هنا ؟! .. خالد منصور يطرح اغنية كوميدية عن مسلسل لعبة نيوتن

الأربعاء 05/مايو/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
كريم هاشم
Advertisements
طرح الفنان الكوميدي خالد منصور أغنية بعنوان " لية يا هنا" والذي قدمها بشكل كوميدي وسخرية على تصرفات وقرارت شخصية " هنا" في مسلسل لعبة نيوتن.

وتضمنت الاغنية التي تحمل أسم " لية يا هنا" مشاهد من المسلسل لمنى زكي التي تقوم بدور هنا، تجمعها بـ حازم " محمد ممدوح" اثناء مشاجرتها معه عندما اختلف معها عندما علم انها تسكن في منزل بيج زي " ادم الشرقاوي"، وايضًا مشاهد من الولادة.

ولقت الاغنية اعجاب رواد سوشيال ميديا الذين اعربوا عن فكرتهم بالاغنية بينما قامت منى زكي بنشرها عبر خاصية الستوري بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.


تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

رسميًا.. نجم الأهلي يغيب عن موقعة القمة ضد الزمالك

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر وضوابط الصلاة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يفقد ثلاثي ناري قبل مواجهة الزمالك

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل - مفاجأت مدوية في تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد تشيلسي

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن صلاة العيد

منذ حوالي 5 ساعات

الصحف الفرنسية تشن هجوما ناريا على نيمار

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك مُهدد بفقدان 6 لاعبين أمام الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي إلى المبعوث الأمريكي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من "المترو" بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 7 ساعات

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بعد قليل

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة في أتلتيكو مدريد قبل مواجهة برشلونة المصيرية

منذ أقل من ساعتين

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد عرض الحلقة الأولى.. مسلسل "لعبة نيوتن"يتصدر تويتر بإشادات الجمهور

الناقدة ماجدة خير الله عن لعبة نيوتن: تفاصيله بتتقدم بعبقرية لأول مرة في مسلسل مصري

لعبة نيوتن 2021 الحلقة 6.. ملخص واحداث الحلقة السادسة من مسلسل لعبة نيوتن "هنا تخبر حازم بنوع المولود" (مسلسلات رمضان 2021)

٣ مراحل مرت بها علاقة منى زكي ومحمد ممدوح منذ بدايةلعبة نويتن .. تعرف عليها

بعد مشهد الولادة في "لعبة نيوتن".. منى زكي تتصدر تريند تويتر (صور)

مسلسل لعبة نيوتن يتصدر لائحة الأكثر بحثا بموقع يوتيوب

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:03 م

تمت بنجاح.. فلورنتينو بيريز يحصل على توقيع صفقة الموسم لريال مدريد

الصحف الفرنسية تشن هجوما ناريا على نيمار

06:00 م

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

01:11 م

برشلونة ينجح في الحصول على توقيع الصفقة الكبرى

04:43 م

أزمة في أتلتيكو مدريد قبل مواجهة برشلونة المصيرية

07:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي