لية يا هنا ؟! .. خالد منصور يطرح اغنية كوميدية عن مسلسل لعبة نيوتن

طرح الفنان الكوميدي خالد منصور أغنية بعنوان " لية يا هنا" والذي قدمها بشكل كوميدي وسخرية على تصرفات وقرارت شخصية " هنا" في مسلسل لعبة نيوتن.



وتضمنت الاغنية التي تحمل أسم " لية يا هنا" مشاهد من المسلسل لمنى زكي التي تقوم بدور هنا، تجمعها بـ حازم " محمد ممدوح" اثناء مشاجرتها معه عندما اختلف معها عندما علم انها تسكن في منزل بيج زي " ادم الشرقاوي"، وايضًا مشاهد من الولادة.



ولقت الاغنية اعجاب رواد سوشيال ميديا الذين اعربوا عن فكرتهم بالاغنية بينما قامت منى زكي بنشرها عبر خاصية الستوري بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.



مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.